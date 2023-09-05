أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعا ملحوظا خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن، حيث تنعكس أسعار الكتاكيت على أسعار الدواجن في السعر النهائي للمنتج في الأسواق.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتكوت الأبيض في بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم ما بين 15.5 جنيه إلي 21 جنيه اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت ابيض قطعان عمر يوم ما بين 15.5 جنيه إلي 15.75 جنيه اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم ما بين 11.5 جنيه إلي 12.5 جنيه اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم ما بين 13.5 جنيه إلي 14.5 جنيه اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعاركتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 7.75 جنيه إلي 8.75 جنيه اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعاركتكوت هجين عمر يوم ما بين 9.5 جنيه إلي 10.5 جنيه اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت جيل ثاني عمر يوم ما بين 11 جنيه إلي 12 جنيه اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت روزي بيور عمر يوم مابين 12.5 جنيه إلي 13.5 جنيه الثلاثاء 5 4 سبتمبر في بورصة الدواجن.

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أسعار كتكوت بط بكيني اليوم الأثنين 4 سبتمبر

سجلت أسعار كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم مابين 19.75 جنيه إلي20.25 جنيه اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم مابين 24.50 جنيه إلي 25.25 جنيه اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت بط مسكوفى عمر يوم مابين 34.50 جنيه إلي 35.00 جنيه اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت بط مولارد عمر يوم مابين 30.00 جنيه إلي 30.50 جنيه اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن.

أسعار كتكوت رومي اليوم الأثنين 4 سبتمبر

سجلت أسعار كتكوت رومي أبيض عمر يوم مابين 65.00 جنيه إلي 65.00 جنيه اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت رومي أبيض 1200 جرام 125.00 جنيه إلي 130.00 جنيه اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم 20.00 جنيه اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت رومي برونزي 300 جرام 45.00 جنيه اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن.