الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت أرتفاع ملحوظ خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن، حيث تنعكس أسعار الكتاكيت علي أسعار الدواجن في السعر النهائي للمنتج في الأسواق.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتكوت الأبيض في بورصة الدواجن اليوم 

سجلت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم ما بين 15.5 جنيه إلي 21 جنيه اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت أبيض قطعان عمر يوم ما بين 15.5 جنيه إلي 15.75 جنيه اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم مابين 11.5 جنيه إلي 12.5 جنيه اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم مابين 13.5 جنيه إلي 14.5 جنيه اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعاركتكوت بلدي حر عمر يوم مابين 7.75 جنيه إلي 8.75 جنيه اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعاركتكوت هجين عمر يوم ما بين 9.5 جنيه إلي 10.5 جنيه اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت جيل ثاني عمر يوم مابين 11 جنيه إلي 12 جنيه اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت روزي بيور عمر يوم مابين 12.5 جنيه إلي 13.5 جنيه اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن.

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أسعار كتكوت بط بكيني اليوم الأثنين 4 سبتمبر

سجلت أسعار كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم مابين 19.75 جنيه إلي20.25 جنيه  اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم مابين 24.50 جنيه إلي 25.25 جنيه اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار  كتكوت بط مسكوفي عمر يوم مابين 34.50 جنيه إلي 35.00 جنيه اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن.

 سجلت أسعار كتكوت بط مولارد عمر يوم مابين 30.00 جنيه إلي 30.50 جنيه اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن.

أسعار كتكوت رومي اليوم الأثنين 4 سبتمبر

سجلت أسعار كتكوت رومي أبيض عمر يوم مابين 65.00 جنيه إلي65.00 جنيه  اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار  كتكوت رومي أبيض 1200 جرام 125.00 جنيه إلي130.00 جنيه  اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم   20.00 جنيه اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت رومي برونزي 300 جرام 45.00 جنيه اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن.

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