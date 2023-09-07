الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قائمة أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس 7 سبتمبر

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الخميس استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “ :11500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 11500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 10500 جنيه، فيما سجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ”حورس”: 1700 جنيه، كما سجل سعر أردب الذرة الشامية: 1700 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس

وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 12300 جنيه، بينما بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد : 40000 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا محلى 44% : 24000 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى : 25000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا مستورد :24500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “مستورد”: 36900 جنيه أرضه، فيما سجل سعر طن صويا فول فات ”محلى”: 36500 جنيه ”أرضه ”، كما سجل سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ” : 28600 جنيه ”أرضه ”، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ” : 23800 جنيه ” ارضه ”.

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 5-9-2023

أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 3-9-2023

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وبلغ سعر طن كسب عباد +36% :17000 جنيه، فيما بلغ سعر جيلوتين ”مستورد": 45000 جنيه وبلغ سعر طن رده بران محلى: 7600 جنيه، كما بلغ سعر جيلوتين ” محلى”: 44000 جنيه.،في حين بلغ سعر طن النخالة الخشنة :8800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد ، وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

وسجل طن أعلاف بادى 20000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 19700 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 19500 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 19250 جنيه للطن وسجل طن العلف بياض بـ17000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 16800 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 16500 جنيه للطن .وسجل  سعر طن علف بياض 14%بـ 16400 جنيه.

الذرة الأوكراني ب10500جنيه أسعار الأعلاف الاسواق اليوم أسعار أعلاف الدواجن أسعار أعلاف الدواجن اليوم أسعار الأعلاف في الأسواق

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