عضو منتجى الدواجن: القطاع يعود إلى وضعه الطبيعى مع تراجع أسعار الأعلاف

قال اشرف المرشدي، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن قطاع الدواجن يعود مرة أخرى إلى وضعه الطبيعي بشكل تدريجي مع تراجع أسعار الأعلاف التي تشهدها السوق المحلية خلال الفترة الحالية، حيث تراجعت أسعار الخامات ما بين 30 إلى 35%. وللعودة للقطاع بشكل كامل، يمكن اتباع استراتيجية للنهوض بالقطاع بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هناك عددًا معينًا فقط عاد إلى المنظومة، فيمكن اتباع الإجراءات، والتي من أهمها:

- يجب توفير التدريب المناسب للمزارعين والعاملين في القطاع الدجاجي، لتعلم أحدث الممارسات والتقنيات في مجال رعاية وتربية الدواجن.

- ينبغي توفير برامج توعية للمزارعين حول أهمية النظافة والسلامة الصحية والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الدواجن.

- يجب توفير سبل التمويل المناسبة للمستثمرين في القطاع الدجاجي، سواء من خلال القروض المصرفية أو الدعم المالي من الحكومة، لتحسين البنية التحتية وشراء المعدات والتكنولوجيا الحديثة.

كما أكد "المرشدي" في تصريح خاص للدستور، على أهمية دعم البحث العلمي والتطوير في مجال الدواجن، لتحسين جودة الأعلاف والتغذية والتربية والسلالات المستخدمة، كما يمكن تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص لتبادل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

توفير حوافز وتسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الدواجن في مصر

وأكمل عضو اتحاد منتجي الدواجن، أنه يمكن توفير حوافز وتسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الدواجن في مصر. يمكن تقديم التسهيلات الضريبية والتخفيضات على الرسوم والإجراءات البيروقراطية للمستثمرين الجدد، بالإضافة إلى أنه ينبغي استخدام التكنولوجيا الحديثة في إنتاج الدواجن، مثل نظم التغذية والتكييف والتحكم الآلي في درجات الحرارة. كما يمكن استخدام تقنيات التحسين الوراثي لتطوير سلالات الدواجن ذات الأداء العالي.

وأكد أشرف المرشدي، أنه من الضروري تعزيز جهود التسويق للمنتجات الدجاجية المصرية وتوسيع قاعدة العملاء، سواء في السوق المحلية أو في الأسواق العالمية. يمكن تشجيع التصدير عن طريق توفير الدعم والمساعدة للشركات المصدرة وتبسيط إجراءات التصدير، وتطبيق معايير صارمة للسلامة الصحية والجودة في إنتاج الدواجن، بما في ذلك مراقبة الأمراض واستخدام المضادات الحيوية بشكل مسئول وفقًا للمعايير الدولية.

الحكومة توفر الدعم اللازم للقطاع الداجني

ويجب على الحكومة تقديم الدعم اللازم لقطاع الدواجن، سواء من خلال تبني السياسات الاقتصادية المناسبة أو تخصيص الميزانية لتطوير البنية التحتية وتوفير التمويل والتدريب. يمكن أيضًا تقديم الدعم المباشر للمزارعين من خلال برامج الدعم المالي والمساعدة في شراء المعدات والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أنه يمكن تعزيز التعاون بين المزارعين والشركات والمؤسسات المختصة في قطاع الدواجن. يمكن إنشاء تعاونيات أو اتحادات مزارعين لتبادل المعلومات والخبرات وشراء المواد اللازمة بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز جهود الرقابة والمراقبة على قطاع الدواجن لضمان الامتثال للمعايير الصحية والجودة. يمكن تطوير نظم مراقبة فعالة لمكافحة الأمراض والتحكم في استخدام المضادات الحيوية وضمان سلامة المنتجات.

وأكد عضو اتحاد منتجي الدواجن على ضرورة تعزيز التعاون بين منتجي الأعلاف وتربية الدواجن وشركات التسويق والتوزيع، ويمكن توسيع سلسلة التوريد المحلية لتوفير الأعلاف ذات الجودة العالية وتسهيل تسويق وتوزيع منتجات الدواجن.