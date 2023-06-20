الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أشرف المرشدي: القيادة السياسية أنهت أزمة قطاع الدواجن في مصر

دواجن
دواجن

قال أشرف المرشدي عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن القطاع الداجني يشهد حالة من الأستقرار خلال الفترة الحالية، بعد توفير الأعلاف في الأسواق، إضافة إلي تراجع أسعارها، بعد أن سيطرت القيادة السياسية علي الأزمة التى ضربت القطاع.

وأوضح “المرشدي” في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن هناك العديد من الخطوات لإحياء القطاع الداجني مرة أخرى، بعد الأزمة الأخيرة، من خلال زيادة الإنتاج المحلي عن طريق توفير مزيد من الدعم للمربين بتوفير خامات الأعلاف بأسعار مخفضة،  توفير التمويل والتدريب والمعدات.

وأشار إلي أنه يمكن فتح باب التصدير مرة أخري، حيث أن مصر كانت تصدر لأكثر من 14 دولة حول العالم، ولكن تراجعت الصادات عقب أزمة أنفلونزا الطيور، والقطاع الداجني يمكن تطويره من خلال التوسع في زراعة الذرة والصويا عن طريق تحسين إدارة المحاصيل، مثل التخطيط الجيد للزراعة والتحكم في المخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتوفير التدريب والتثقيف للمزارعين حول كيفية إدارة المحاصيل بشكل فعال، يمكن توسيع زراعة الذرة والصويا من خلال التركيز على تحسين الجودة والإنتاجية وإدارة المحاصيل، وتوفير الدعم المالي والتقني والتدريب للمزارعين، وتطوير الأسواق وتشجيع الصناعات المرتبطة بالمحاصيل.

وكشف أن الحكومة توسعت في زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا خلال 2023، لكن يجب إتباع عدد من المقتراحات لزيادة الإنتاج، حيث أنه يجب اختيار الأصناف المناسبة للمنطقة والظروف المناخية المحيطة بها. 

وطالب بضرورة  يمكن تعزيز التكنولوجيا في صناعة الدواجن، مثل استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج والتغذية والرعاية الصحية، تعزيز الترويج والتسويق لمنتجات الدواجن المصرية، مثل تحسين التعبئة والتغليف والتسويق الإلكتروني والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن منع تداول الدواجن الحية في السوق، حيث أنها غير حضارية ويجب مواكبة العصر من خلال الذبح في المجازرالآلية.

أشرف المرشدي عضو اتحاد منيجي الدواجن القطاع الداجني حالة من الاستقرار الأعلاف

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

بلاغ للنائب العام ضد بلوجر نشر لحظات وفاة والده

"معلومات الوزراء": 48.7% من المصريين يخشون خطورة الذكاء الاصطناعي

موعد إجازة عيد الأضحى 1444 وذكرى 30 يونيو 2023

دينا الشربينى تكشف لـ"الدستور" تفاصيل تعاونها مع تامر حسنى فى فيلم "تاج"

الأمم المتحدة: تعامل مصر مع اللاجئين مثال يحتذى به لحسن الضيافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟