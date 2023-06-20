أشرف المرشدي: القيادة السياسية أنهت أزمة قطاع الدواجن في مصر

قال أشرف المرشدي عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن القطاع الداجني يشهد حالة من الأستقرار خلال الفترة الحالية، بعد توفير الأعلاف في الأسواق، إضافة إلي تراجع أسعارها، بعد أن سيطرت القيادة السياسية علي الأزمة التى ضربت القطاع.

وأوضح “المرشدي” في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن هناك العديد من الخطوات لإحياء القطاع الداجني مرة أخرى، بعد الأزمة الأخيرة، من خلال زيادة الإنتاج المحلي عن طريق توفير مزيد من الدعم للمربين بتوفير خامات الأعلاف بأسعار مخفضة، توفير التمويل والتدريب والمعدات.

وأشار إلي أنه يمكن فتح باب التصدير مرة أخري، حيث أن مصر كانت تصدر لأكثر من 14 دولة حول العالم، ولكن تراجعت الصادات عقب أزمة أنفلونزا الطيور، والقطاع الداجني يمكن تطويره من خلال التوسع في زراعة الذرة والصويا عن طريق تحسين إدارة المحاصيل، مثل التخطيط الجيد للزراعة والتحكم في المخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتوفير التدريب والتثقيف للمزارعين حول كيفية إدارة المحاصيل بشكل فعال، يمكن توسيع زراعة الذرة والصويا من خلال التركيز على تحسين الجودة والإنتاجية وإدارة المحاصيل، وتوفير الدعم المالي والتقني والتدريب للمزارعين، وتطوير الأسواق وتشجيع الصناعات المرتبطة بالمحاصيل.

وكشف أن الحكومة توسعت في زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا خلال 2023، لكن يجب إتباع عدد من المقتراحات لزيادة الإنتاج، حيث أنه يجب اختيار الأصناف المناسبة للمنطقة والظروف المناخية المحيطة بها.

وطالب بضرورة يمكن تعزيز التكنولوجيا في صناعة الدواجن، مثل استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج والتغذية والرعاية الصحية، تعزيز الترويج والتسويق لمنتجات الدواجن المصرية، مثل تحسين التعبئة والتغليف والتسويق الإلكتروني والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن منع تداول الدواجن الحية في السوق، حيث أنها غير حضارية ويجب مواكبة العصر من خلال الذبح في المجازرالآلية.