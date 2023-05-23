"اتحاد منتجي الدواجن": الحكومة نجحت في تخفيض أسعار الأعلاف والمخزون كاف لشهرين

قال أشرف المرشدي، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات على مدار الفترات القليلة الماضية، للحد من ارتفاع أسعار الأعلاف وتوفيرها بأسعار مناسبة خاصة لصغار المربيين.

وأشار "المرشدي" في تصرحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الحكومة تسعى من خلال إجراءاتها لتنظيم السوق المحلية للأعلاف والحد من الاحتكار والتلاعب في الأسعار، حيث طرحت 110 ألف طن ذرة صفراء في الأسواق وبأسعار منخفضة، لافتاً إلي أن أسعار الذرة التي طرحت من خلال وزارة التموين كانت تتطرح بسعر 13600جنيها للطن، في حين كان المستوردين تبيع بسعر 19000 جنيها للطن.

وأوضح “المرشدي” أن تلك الكميات ساهمت في تراجع أسعار الذرة الصفراء في الأسواق، وتوقع أن موسم 2023 سوف يشهد زيادة في الإنتاج المحلي من الذرة الصفراء وفول الصويا وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال وتوفير الدعم اللازم للمنتجين المحليين.

وتابع: “طرح الرة للموسم الجديد يبدأ في أغسطس المقبل، والمخزون الحالي يكفي لشهرين”.

وأضاف “المرشدي” أن هناك تراجع في أسعار مدخلات الأنتاج قد يصل إلي 20%، حيث تراجعت أسعار فول الصويا من 42 ألف جنيها للطن إلي 35 ألف جنيها للطن، بينما تراجعت أسعار الذرة الصفراء إلي 14 ألف جنيها للطن مقابل 20 ألف جنيها للطن، وتراجع الأعلاف لتسجل 25 ألف جنيها مقابل 30 ألف جنيها.

وأضاف “المرشدي” أن الحكومة نظمت العديد من الحملات التوعوية والتثقيفية لتوعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية وتحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية، كما قامت بتطوير التكنولوجيا الزراعية وتحسين البنية التحتية للإنتاج الزراعي، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية .