أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 3-9-2023

شهدت أسعار الأعلاف تراجعا في أسعار الذرة الصفراء خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 4 سبتمبر، حيث تراجعت مابين 400 إلي 500 جنيها في الطن، لتسجل 10800 جنيها للطن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الذرة وفول الصويا في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأثنين 4 سبتمبر

تراجعت أسعار الذرة الصفراء البرازيلي بمقدار 400 جنيها للطن اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 12000 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني بمقدار 400 جنيها للطن اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 12000 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أوكراني بمقدار 500 جنيها للطن اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 10800 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء صربي بمقدار 500 جنيها للطن اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 10800 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أمريكي بمقدار 500 جنيها للطن اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 10800 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء بلغاري بمقدار 500 جنيها للطن اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 10800 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء روماني بمقدار 500 جنيها للطن اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 10800 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار الفول الصويا اليوم الأثنين 4 سبتمبر

سجلت أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 27000 جنيها للطن صب أرضه.

صويا 44 % اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 26000 جنيها للطن صب أرضه.

صويا 46% (مستورده) اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 27000 جنيها للطن صب أرضه.

ردة ( نخالة ) اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 7850 جنيها للطن صب أرضه.

زيت صويا منزوع اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل42500 جنيها للطن صب أرضه.

زيت صويا مكرر اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل43500 جنيها للطن صب أرضه.

بذرة فول الصويا اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل27000 جنيها للطن صب أرضه.

كسب عباد 36% اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل16000 جنيها للطن صب أرضه.

دي دي جي إس 27% اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل24000 جنيها للطن صب أرضه.

جيلوتين مستورد 60% اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل47500 جنيها للطن صب أرضه.

قشر فول الصويا اليوم الأثنين 4 سبتمبر في بورصة السلع لتسجل 7500 جنيها للطن صب أرضه.