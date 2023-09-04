ثروت الزينى: لدينا مخزون احتياطى من الأعلاف يكفى حتى شهر ونصف

قال ثروت الزيني ، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن القطاع الداجني يشهد حالة استقرار خلال الفترة الحالية، حيث يوجد توازن في أسعار الدواجن يشهده المنتج والمربي. وأضاف أن هناك عددًا كبيرًا من القطاعات التي عادت مرة أخرى إلى الإنتاج بعد انقطاع دام 8 أشهر، وذلك نتيجة توافر خامات الأعلاف. وقد أدى ذلك إلى تراجع في أسعار الدواجن. وأشار إلى أنه في حال استمرارية إطلاق خامات الأعلاف، ستعود تلك القطاعات بشكل كامل، مما سيؤدي إلى تراجع في أسعار الدواجن.

يجب أن يكون لدينا مخزون يكفي حتي 3 أشهر

أوضح الزيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يجب أن يكون لدينا مخزون يكفي حتى 3 أشهر كما كان قبل الأزمة، لافتاً إلى أنه لدينا مخزون يكفي حتى شهر ونصف، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون لدينا مخزون احتياطي وذلك تحسباً لأي ظروف، وذلك نتيجة التغيرات المناخية والحروب الناشبة في عدد من الدول.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن هناك طريقة واحدة لعودة كل القطاعات وعودة الإنتاج للعمل بكامل طاقته، وهي تقديم تسهيلات بنكية للمربين مرة أخرى، وذلك لقدرتهم على العودة مرة أخرى للعمل في القطاع، لافتاً إلى أنه مع زيادة الإفراجات سيتم إعطاء فرصة مرة أخرى لعودة القطاعات بسبب الثقة التي ستكون من المربين، بعد الخسائر التي نتجت عن الأزمة الأخيرة للقطاع.



وأشار ثروت الزيني إلى أن هناك ارتفاعا طفيفا في أسعار البيض خلال الفترة الحالية، وذلك نتيجة وجود عجز في المعروض في الأسواق والبيض سلعة تعتمد على العرض والطلب، لافتاً إلى أن تراجع المعروض نتيجة وجود فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، حيث إن دورة البياض تحتاج إلى 6 أشهر، على العكس من الدواجن فهي تحتاج إلى 40 يومًا للدورة.

دورت البياض تحتاج إلي 6 أشهر

وأضاف الزيني أنه قام عدد كبير من مربي البيضاء لبيع فراخ البياض لحم نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية مع نهاية الأزمة، مشيراً إلى أنه بدأ دخول دورات جديدة من البياض، تحتاج فقط إلى وقت للانتهاء من الدورة لخروج البيض وعرضه في الأسواق مرة أخرى.

وأضاف الزيني أن أسعار الأعلاف شهدت تراجعًا كبيرًا مقارنة بأسعار الأعلاف خلال الـ 3 أشهر الماضية، حيث تراجعت 30% خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا كبيرًا قد يصل إلى 20% وهي نسبة مرضية للمنتج والمستهلك، خاصة مع التضخم وارتفاع أسعار الدولار، حيث إن أسعار الأعلاف مرتبطة بالأسعار العالمية، لافتًا إلى أن الأسعار سوف تشهد تراجعًا مع استمرار الإفراجات الجمركية عن الأعلاف من "ذرة صفراء وفول صويا".