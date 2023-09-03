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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم 3-9-2023

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الأحد استقراراً في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنتيني “ :12500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 12500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 11200 جنيه، فيما سجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس” : 1800 جنيه، بينما سعر أردب الذرة الشامية : 1850 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 13200جنيه، كما بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد : 40100 جنيه، في حين بلغ سعر كسب صويا محلى 44% : 25000 جنيه، بينما بلغ كسب صويا 46% محلى : 26000 جنيه، كما بلغ كسب صويا مستورد :26000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ” : 36900 جنيه أرضه، فيما سجل صويا فول فات ”  محلى ” : 36500 جنيه ” أرضه ، بينما سجل سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ” : 28600 جنيه ” أرضه ”، في حين سجل صويا هاى فات 43% ”محلي ” : 23800 جنيه ” أرضه ”.

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. هل تتراجع أسعار الدواجن والبيض؟

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% :17000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين ” مستورد ” : 48000 جنيه ، كما بلغ سعر طن ردة بران محلى : 7500 جنيه، في حين بلغ سعر طن جلوتين ” محلى”: 47000 جنيه.، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة :8800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد ، سجل سعر حمل تبن القمح   300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

وسجل طن أعلاف بادى 21100 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 21000 جنيه للطن ، فى حين سجل طن العلف نامي ، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 19100 جنيه للطن ، وسجل طن العلف بياض بـ 17600 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 17100 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 16600 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 16100 جنيه

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