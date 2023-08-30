الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الزراعة يكشف التفاصيل وراء انخفاض سعر الأعلاف والدواجن

الأعلاف
الأعلاف

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، التفاصيل وراء انخفاض سعر الأعلاف والدواجن، قائلًا: "إنها منظومة متكاملة، حيث تم بذل جهد كبير خلال الفترة السابقة، منذ أكتوبر 2022م، من خلال عمل دؤوب ومستمر بمتابعة من مجلس الوزراء وبرعاية من معالي الوزير".

وأضاف الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم متابعة الإفراجات من الجمارك، حيث حدث بعض الأزمات الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، والتأثيرات العالمية على حركة تداول الذرة والصويا وبعض الحبوب، وبالتالي كان يوجد متابعة مستمرة من كافة الأطراف وقد تم تشيل لجنة داخل الوزارة، وبالتالي تم الإفراج عن كميات من الأعلاف قدرت بـ 7.3مليون طن، منهم 5. مليون طن ذرة، و2 مليون طن صويا وإضافات أعلاف.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تحملت من العملة الدولارية الموجودة حوالي 3.4 مليار دولا للوصول إلى خامات الأعلاف، ومن ثم توفرت الأعلاف بشكل منتظم ومستمر، وبالتالي أصبح يوجد اطمئنان لدى المربين واستدامة لعملية التربية، ومن ثم استمرت العجلة الإنتاجية بشكل كبير.

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