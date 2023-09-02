السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. هل تتراجع أسعار الدواجن والبيض؟

الدواجن
الدواجن

قال حمادة إبراهيم، الأمين العام لشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن والبيض انخفضت نتيجة انخفاض أسعار خامات الأعلاف، ورجوعها لمعدلاتها الطبيعية، مما خلق توازن لسعر عادل للمستهلك والمربي والمنتج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه كان هناك تجاوز في أسعار الذرة والصويا، حيث ارتفع سعر طن الذرة لـ20 ألف جنيه، اليوم تراجع لـ12 ألف و500 جنيه، الصويا كانت ارتفعت لـ43 ألف جنيه، واليوم تراجعت لـ26 ألف جنيه.

انخفاض سعر الأعلاف يؤدي لاستقرار أسعار الدواجن عند 65 جنيها

وأردف: "لما كان الذرة بـ20 ألف والصويا بـ43 ألف، كان طن العلف 27 ألف، والمنتج بيخسر، انخفاض خامات الأعلاف أدى لسعر عادل للمستهلك والمنتج ويساعد على استقرار الأسعار عند كيلو الدواجن من 60 لـ65 جنيها، وسعر البيضة من 4 جنيهات لـ 4.5، وهذا يعد سعر عادل".

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