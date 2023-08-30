الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس "صناعة الدواجن" يكشف أسباب انخفاض أسعار الفراخ

الدواجن
الدواجن

قال سامح السيد، رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إنه بسبب الإفراجات الجمركية عن السلع الاستراتيجية خاصة الأعلاف تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخطينا أزمة الدواجن، وأصبح لدينا فائض في الإنتاج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية etc، أن من دخلوا المنظومة أكثر مما خرجوا منها وقت الأزمة، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار البيض لأنه موسمي وعليه ضغط بسبب المصايف، ويباع في المزرعة بـ 110 جنيهات، ويصل للمستهلك 115 و118 وهذا سعر عال للمنتج وسعر الفراخ وصل سعر الكيلو 56 جنيهًا في المزرعة ويصل للمستهلك 62 و64 جنيهًا.

زيادة المعروض أدى لانخفاض أسعار الدواجن

وأكد أن زيادة المعروض أدى لانخفاض أسعار الدواجن رغم السحب الكثير بسبب المصايف، مشيرًا إلى أن القوانين في هذه المنظمة لابد أن تطبق ومنها تحويل البيع الحالي للمجمد ولو تم تنفيذه سينزل السعر إلى 15 جنيهًا، موضحًا أن الذبح العشوائي للدواجن يسبب تلوث بيئي ويزيد سعر التكلفة على المستهلك.

صناعة الدواجن أزمة الدواجن انخفاض أسعار الدواجن زيادة المعروض تعليمات الرئيس السيسي الإفراجات الجمركية

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