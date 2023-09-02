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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر السبت 2-9-2023

الدواجن
الدواجن

يطالع الملايين من المواطنين أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 2-9-2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ربات البيوت الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر، حيث تشهد الأسواق الفراخ استقرار ملحوظ في الأيام الأخيرة.


أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 2-9-2023

يستعرض التقرير التالي أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 2-9-2023، من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور للقراء في مختلف المجالات الحياة وإليكم أسعار الطيور بالتفصيل في الأسواق المصرية للمستهلكين:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 58 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 68 جنيها للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 85 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 95 جنيها للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 112 جنيها للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 60 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 68 جنيها للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

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خبير مصرفى يكشف أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء

سعر الكتاكيت في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل سعر الكتكوت الابيض عمر يوم نحو 22 جنيها.

سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم نحو 12.5 جنيه.

سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 7.75 جنيه.

سجل سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم نحو 20.25 جنيه.

سجل سعر كتكوت بط مسكوفي عمر يوم نحو 35 جنيها.

سجل سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم نحو 29 جنيها.

سجل سعر كتكوت الفيومي برابر عمر يوم نحو 11.5 جنيه.

سجل سعر كتكوت رومي أسود عمر يوم نحو 38 جنيها.

سجل سعر كتكوت رومي أبيض مستورد تهجين نعام عمر يوم نحو 30 جنيها.

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سعر البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين


سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 100 وفي الأسواق للمستهلكين نحو 116 جنيها.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 99 وفي الأسواق للمستهلكين نحو 111 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 100 وفي الأسواق للمستهلكين نحو 121 جنيها.

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