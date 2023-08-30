الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يوضح التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في البنوك المصرية بالتزامن مع موسم العمرة الجديد 1445/2023 والذي يشهد استقرار في أسعار الصرف في كافة البنوك المصرية بسبب التبادل التجاري بين البلدين وقوة العلاقات التجارية والسياسية بين البلدين.


سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

يعرض الدستور للقراء سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في البنوك المصرية في إطار نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها يوميا في مختلف المجالات والتي تهم قطاع عريض من المواطنين وإليكم أسعار الصرف في كافة البنوك وفقا للوحة التعاملات المالية:-


سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

بلغ الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

يتداول الريال السعودي في بنك الإسكندرية بنحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB وصل الريال السعودي إلى 8.18 جنيه في عمليات الشراء و 8.25 جنيه في عمليات البيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال السعودي إلى نحو 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

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اليوم.. البنك المركزى يربط ودائع بمعدل ثابت بقيمة 75 مليار جنيه

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-8-2023

في بنك البركة الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 8.03 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل سعر تداول الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني وصل سعر تداول الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في بنك الإسكان والتعمير وصل سعر تداول الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية  وصل سعر تداول الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في البنك العربي الأفريقي وصل سعر تداول الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

 

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