تنسيق جامعة الإسكندرية الأهلية 2023.. وقيمة مصروفات كل كلية

تنسيق جامعة الإسكندرية الأهلية 2023 محور اهتمام أولياء أمور طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية قبل التقديم لأبنائهم في أحد الكليات المتاحة لهم وفقا لمجموعهم وشعبتهم الدراسية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة وشروط التقديم في العام الدراسي المقبل 2023-2024.

تنسيق جامعة الإسكندرية الأهلية 2023

تعد جامعة الإسكندرية الأهلية من أبرز الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها العام الدراسي الماضي 2022-2023 وتضم نحو 8 كليات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية وإليكم تنسيق جامعة الإسكندرية الأهلية 2023:-

الحد الأدني للقبول في كلية الطب 80%.

الحد الأدني للقبول في كلية طب الأسنان 78%.

الحد الأدني للقبول في كلية الصيدلة 72%.

الحد الأدني للقبول في كلية الهندسة 68%.

الحد الأدني للقبول في كلية الحاسبات والمعلومات 62%.

الحد الأدني للقبول في كلية الإعلام 53%.

الحد الأدني للقبول في كلية العلوم الاجتماعية 53%.

الحد الأدني للقبول في كلية العلوم الإدارية 53%.

مصروفات الكليات بجامعة الإسكندرية الأهلية 2023 -2024

أعلنت الجامعة الأهلية بالإسكندرية عن قيمة مصروفات الدراسة لكافة البرامج الدراسية بالكليات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023-2024 وهى كما يلي:-

مصروفات برنامج الطب والجراحة 145 ألف جنيه.

مصروفات برنامج الجراحة الفم والأسنان 130 ألف جنيه.

مصروفات برنامج البيانات والذكاء الاصطناعي 60 ألف جنيه.

مصروفات برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة 55 ألف جنيه.

مصروفات برنامج الصيدلة 115 ألف جنيه.

مصروفات برنامج البنوك والتمويل 50 ألف جنيه.

مصروفات برنامج الهندسة والاتصالات 85 ألف جنيه.

مصروفات برنامج الإدارة 50 ألف جنيه.

مصروفات برنامج الميكاترونيكس وهندسة الروبوتات 85 ألف جنيه.

مصروفات برنامج التسويق وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد 50 ألف جنيه.

مصروفات برنامج هندسة الكهروميكانيكا 85 ألف جنيه.

مصروفات برنامج المحاسبة ونظم المعلومات 50 ألف جنيه.

مصروفات برنامج هندسة العمارة والتصميم الحضري 85 ألف جنيه.

مصروفات برنامج الجيوماتكس والدراسات المساحية 50 ألف جنيه.

مصروفات برنامج هندسة البترول والغاز الطبيعي 85 ألف جنيه.

مصروفات برنامج الإعلام الرقمي 50 ألف جنيه.

مصروفات برنامج الأمن السيبراني 60 ألف جنيه.

مصروفات برنامج الصوتيات واللسانيات 145 ألف جنيه.

مصروفات برنامج الأنظمة الذكية 60 ألف جنيه.