مصروفات الجامعات الخاصة 2023.. تصل إلى 35 ألف جنيه

تعتبر مصروفات الجامعات الخاصة 2023 أحد أهم العبارات الهامة التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

وتستعرض "الدستور" عبر هذه السطور، مصروفات الجامعات الخاصة 2023، والتي جاءت كالتالي:

مصروفات جامعة بدر 2023

كلية الطب البشري الخاصة بــ 199 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان الخاصة بــ 155 ألف جنيه.

كلية الصيدلة الدوائية الخاصة بــ 95 ألف جنيه.

كلية الصيدلة الإكلينيكية الخاصة بــ 98 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي الدوائية الخاصة بــ 92 ألف جنيه.

كلية الطب البيطري الخاصة بــ 90 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية الخاصة بــ 65 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية الخاصة بــ 65 ألف جنيه.

كلية التمريض الخاصة بــ 45 ألف جنيه.

كلية الهندسة الخاصة بــ 70 ألف جنيه.

كلية الفنون التطبيقية الخاصة بــ 65 ألف جنيه.

كلية الحقوق الخاصة بــ 65 ألف جنيه.

كلية العلوم السياسية الخاصة بــ 55 ألف جنيه.

كلية الإدارة والاقتصاد إنجليزي الخاصة بــ 60 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة الخاصة بــ 55 ألف جنيه.

كلية العلوم السينمائية الخاصة بــ 80 ألف جنيه.

كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية الخاصة بــ 45 ألف جنيه.

كلية الإعلام الخاصة بــ 55 ألف جنيه.

مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2023-2024

كلية الطب والجراحة الخاصة بــ 140 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان الخاصة بــ 110 آلاف جنيه.

كلية الصيدلة الخاصة بــ 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».

كلية العلاج الطبيعي الخاصة بــ 75 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية الخاصة بــ 42 ألف جنيه.

كلية التمريض30 ألف جنيه، والتمريض التخصصي الخاصة بــ 35 ألف جنيه.

مصروفات الجامعة البريطانية 2023-2024

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب الخاصة بــ 173 ألف جنيه.

كلية هندسة الطاقة والبيئة الخاصة بــ 173 ألف جنيه.

كلية الفنون والتصميم بلغت مصروفاتها الخاصة بــ 188 ألف جنيه.

كلية القانون الخاصة بــ 133 ألف جنيه.

كلية التمريض الخاصة بــ 63 ألف جنيه.

كلية الهندسة الخاصة بــ 198 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان الخاصة بــ 233 ألف جنيه.

كلية الإعلام والاتصال الخاصة بــ 158 ألف جنيه.

كلية الصيدلة فارم دي الخاصة بــ 163 ألف جنيه.

قسم الصيدلة فارم دي الإكلينيكية الخاصة بــ 173 الف جنيه.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الخاصة بــ 158 الف جنيه.

إدارة الأعمال الخاصة بــ 198 ألف جنيه.

مصروفات جامعة النهضة 2023-2024

كلية طب الأسنان الخاصة بــ 148.350 جنيه مصري.

كلية العلاج الطبيعي الخاصة بــ 91.425 جنيه مصري.

كلية علوم الحاسب الخاصة بــ 60 ألف جنيه مصري.

كلية الطب البشري الخاصة بــ 199.500 جنيه مصري.

كلية الصيدلة الخاصة بــ 114.850 جنيه مصري.

كلية الاعلام والعلاقات العامة الخاصة بــ 40 ألف جنيه.

كلية الفنون الجميلة الخاصة بــ 49.500 جنيه مصري.

مصروفات كليات جامعة حورس

كلية الطب البشري الخاصة بــ 170 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان الخاصة بــ 160 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي الخاصة بــ 100 ألف جنيه.

كلية الصيدلة برنامج فارم دي الخاصة بــ 100 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي الخاصة بــ 100 ألف جنيه.

كلية الهندسة الخاصة بــ 60 ألف جنيه مصري.

اكلية إدارة الأعمال «إنجليزي» الخاصة بــ 45 ألف جنيه.

كلية إدارة الأعمال «عربي» الخاصة بــ 35 ألف جنيه.