الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قائمة مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023 للمصريين وتنسيق الجامعات الخاصة 2024

جامعة 6 أكتوبر
جامعة 6 أكتوبر

أعلن د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق الجامعات الخاصة والحدود الدنيا للكليات للعام الدراسي 2023/2024 خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد اجتماعه مع أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، الدكتور الدكتور  محمد حلمي الغر، واللجنة المُنبثقة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023-2024

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق الجامعات الخاصة 2023-2024 والجامعات الأهلية الجديدة وجامعة النيل المصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة على النحو التالي:-

  • كلية الطب 80%.
  • كلية طب الأسنان 78%.
  • كلية العلاج الطبيعي 76%.
  • كلية الصيدلة 72%.
  • كلية الطب البيطري 68%.
  • - كلية الهندسة 68%.
  • - كلية علوم الحاسب 62%.
  • التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية 55 %.
  • العلوم الأساسية 55 %.
  • الفنون التنطبيقية 55 %.
  • الإعلام 55 %.
  • اللغات والترجمة 55 %.
  • الاقتصاد والإدارة 55 %.
  • التربية 55 %.
  • التربية والعلوم الاجتماعية 55 %.
  • السياحة والفنادق 55 %.
  • الحقوق والقانون 55 %.
  • التمريض 55 %.
  • الآثار55 %.
  • العلوم السينمائية) 55 %.

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  • كلية الطب 77%.
  • كلية طب الأسنان 76%.
  • كلية العلاج الطبيعي 74%.
  • كلية الصيدلة 71%.
  • كلية الهندسة 66%.
  • كلية علوم الحاسب 61%.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023-2024

في السياق ذاته، أعلنت جامعة 6 أكتوبر، برئاسة الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور جمال سامي، رئيس الجامعة، مصاريف جامعة 6 أكتوبر للعام الدراسي الجديد 2023-2024، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 على النحو التالي:-

  • كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.
  • كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.
  • كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».
  • كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.
  • كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 42 ألف جنيه.
  • كلية التمريض: 30 ألف جنيه، والتمريض التخصصي 35 ألف جنيه.
  • كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.
  • كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 40 ألف جنيه.
  • كلية الفنون التطبيقية: 44 ألف جنيه.
  • كلية الاقتصاد: قسم عربي 33 ألف جنيه.
  • كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه «إنجليزي»، و30 ألف جنيه «عربي».
  • كلية التربية: 30 ألف جنيه «عربي - إنجليزي - حاسب آلي».
  • كلية السياحة والفنادق: 25 ألف جنيه.
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