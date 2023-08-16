قائمة مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023 للمصريين وتنسيق الجامعات الخاصة 2024
أعلن د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق الجامعات الخاصة والحدود الدنيا للكليات للعام الدراسي 2023/2024 خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد اجتماعه مع أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، الدكتور الدكتور محمد حلمي الغر، واللجنة المُنبثقة.
تنسيق الجامعات الخاصة 2023-2024
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق الجامعات الخاصة 2023-2024 والجامعات الأهلية الجديدة وجامعة النيل المصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة على النحو التالي:-
- كلية الطب 80%.
- كلية طب الأسنان 78%.
- كلية العلاج الطبيعي 76%.
- كلية الصيدلة 72%.
- كلية الطب البيطري 68%.
- - كلية الهندسة 68%.
- - كلية علوم الحاسب 62%.
- التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية 55 %.
- العلوم الأساسية 55 %.
- الفنون التنطبيقية 55 %.
- الإعلام 55 %.
- اللغات والترجمة 55 %.
- الاقتصاد والإدارة 55 %.
- التربية 55 %.
- التربية والعلوم الاجتماعية 55 %.
- السياحة والفنادق 55 %.
- الحقوق والقانون 55 %.
- التمريض 55 %.
- الآثار55 %.
- العلوم السينمائية) 55 %.
تنسيق جامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 2023
- كلية الطب 77%.
- كلية طب الأسنان 76%.
- كلية العلاج الطبيعي 74%.
- كلية الصيدلة 71%.
- كلية الهندسة 66%.
- كلية علوم الحاسب 61%.
مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023-2024
في السياق ذاته، أعلنت جامعة 6 أكتوبر، برئاسة الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور جمال سامي، رئيس الجامعة، مصاريف جامعة 6 أكتوبر للعام الدراسي الجديد 2023-2024، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 على النحو التالي:-
- كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.
- كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.
- كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».
- كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 42 ألف جنيه.
- كلية التمريض: 30 ألف جنيه، والتمريض التخصصي 35 ألف جنيه.
- كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.
- كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 40 ألف جنيه.
- كلية الفنون التطبيقية: 44 ألف جنيه.
- كلية الاقتصاد: قسم عربي 33 ألف جنيه.
- كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه «إنجليزي»، و30 ألف جنيه «عربي».
- كلية التربية: 30 ألف جنيه «عربي - إنجليزي - حاسب آلي».
- كلية السياحة والفنادق: 25 ألف جنيه.