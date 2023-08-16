قائمة مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023 للمصريين وتنسيق الجامعات الخاصة 2024

أعلن د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق الجامعات الخاصة والحدود الدنيا للكليات للعام الدراسي 2023/2024 خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد اجتماعه مع أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، الدكتور الدكتور محمد حلمي الغر، واللجنة المُنبثقة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023-2024

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق الجامعات الخاصة 2023-2024 والجامعات الأهلية الجديدة وجامعة النيل المصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة على النحو التالي:-

كلية الطب 80%.

كلية طب الأسنان 78%.

كلية العلاج الطبيعي 76%.

كلية الصيدلة 72%.

كلية الطب البيطري 68%.

- كلية الهندسة 68%.

- كلية علوم الحاسب 62%.

التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية 55 %.

العلوم الأساسية 55 %.

الفنون التنطبيقية 55 %.

الإعلام 55 %.

اللغات والترجمة 55 %.

الاقتصاد والإدارة 55 %.

التربية 55 %.

التربية والعلوم الاجتماعية 55 %.

السياحة والفنادق 55 %.

الحقوق والقانون 55 %.

التمريض 55 %.

الآثار55 %.

العلوم السينمائية) 55 %.

تنسيق جامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 2023

كلية الطب 77%.

كلية طب الأسنان 76%.

كلية العلاج الطبيعي 74%.

كلية الصيدلة 71%.

كلية الهندسة 66%.

كلية علوم الحاسب 61%.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023-2024

في السياق ذاته، أعلنت جامعة 6 أكتوبر، برئاسة الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور جمال سامي، رئيس الجامعة، مصاريف جامعة 6 أكتوبر للعام الدراسي الجديد 2023-2024، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 على النحو التالي:-