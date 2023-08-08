الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تبدأ من 40 ألفا.. قائمة مصاريف الجامعة البريطانية 2024 وجامعة النهضة الخاصة

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية

تزايدت معدلات البحث عن قائمة مصاريف الجامعة البريطانية 2024 وجامعة النهضة الخاصة 2024 وغيرها من الجامعات الخاصة خلال الفترة الجارية، ضمن استعدادات الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في مصر والشهادات المعادلة للعام الدراسي الجديد للالتحاق بإحدى الكليات الخاصة.

مصاريف الجامعة البريطانية 2024

وأعلنت الجامعة البريطانية في مصر قائمة مصروفات الكليات في العام الجامعي الجديد 2023-2024 على النحو التالي:-

  • مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية طب الأسنان 233 ألف جنيه.
  • مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 173 ألف جنيه.
  • مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية هندسة 198 ألف جنيه.
  • مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية هندسة الطاقة والبيئة 173 ألف جنيه
  • مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية الفنون والتصميم بلغت مصروفاتها 188 ألف جنيه
  • مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية القانون 133 ألف جنيه.
  • مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية التمريض 63 ألف جنيه.
  • مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية الهندسة 198 ألف جنيه.
  • مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية الإعلام والاتصال 158 ألف جنيه
  • مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية الصيدلة فارم دي 163 ألف جنيه
  • مصاريف الجامعة البريطانية 2024 قسم الصيدلة فارم دي الإكلينيكية 173 الف جنيه.
  • مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 158 الف جنيه.
  • مصاريف الجامعة البريطانية 2024 إدارة الأعمال 198 ألف جنيه.

تبدأ من 40 ألفا.. مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

مصاريف الجامعات الخاصة 2023| جامعتي النيل ومصر للعلوم والتكنولوجيا

مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2023 ومواعيد وخطوات التقديم

مصاريف جامعتي مصر الدولية و6 أكتوبر 2023 الخاصة لجميع الكليات

مصاريف جامعة النهضة 2024

فيما أعلنت جامعة النهضة عن المصاريف الدراسي للالتحاق طلاب الثانوية العامة في إحدى كلياتها للعام الدراسي المقبل 2023-2024، على النحو التالي:-

  • مصاريف جامعة النهضة 2023 طب بشري 199.500 جنيه.
  • مصاريف جامعة النهضة 2023 طب الأسنان 148.350 جنيه.
  • مصاريف جامعة النهضة 2023 علاج طبيعي 91.425 جنيه.
  • مصاريف جامعة النهضة 2023 علوم الحاسب 60 ألف جنيه.
  • مصاريف جامعة النهضة 2023 صيدلة 114.850 جنيه.
  • مصاريف جامعة النهضة 2023 الاعلام والعلاقات العامة 40 ألف جنيه.
  • مصاريف جامعة النهضة 2023 الفنون الجميلة 49.500 جنيه.
مصاريف جامعة النهضة 2024 مصاريف جامعة النهضة مصاريف الجامعة البريطانية 2024 الجامعة البريطانية مصاريف الجامعة البريطانية الثانوية العامة

الأكثر قراءة

صرخات فى جُنح الظلام... كواليس اكتشاف مذبحة «كفر غطاطى»

"على البلاط".. كواليس سرقة شقة سفير ليبى سابق بشارع مصدق

مصرع صاحب محل أحذية غرق بمياه النيل فى الجيزة

طائفة البهرة فى مصر: إشادة حكومية وتحديات مستمرة (بيانات)

تامر أمين يفجر مفاجأة عن فيديو عامل النظافة المحتفل بتخرج ابنته

دفتر أحوال الداخلية.. شبكة لترويج العملات الافتراضية.. ومنفذ مذبحة «كفر غطاطى» فى قبضة الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال