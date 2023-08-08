تبدأ من 40 ألفا.. قائمة مصاريف الجامعة البريطانية 2024 وجامعة النهضة الخاصة

تزايدت معدلات البحث عن قائمة مصاريف الجامعة البريطانية 2024 وجامعة النهضة الخاصة 2024 وغيرها من الجامعات الخاصة خلال الفترة الجارية، ضمن استعدادات الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في مصر والشهادات المعادلة للعام الدراسي الجديد للالتحاق بإحدى الكليات الخاصة.

مصاريف الجامعة البريطانية 2024

وأعلنت الجامعة البريطانية في مصر قائمة مصروفات الكليات في العام الجامعي الجديد 2023-2024 على النحو التالي:-

مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية طب الأسنان 233 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 173 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية هندسة 198 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية هندسة الطاقة والبيئة 173 ألف جنيه

مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية الفنون والتصميم بلغت مصروفاتها 188 ألف جنيه

مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية القانون 133 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية التمريض 63 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية الهندسة 198 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية الإعلام والاتصال 158 ألف جنيه

مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية الصيدلة فارم دي 163 ألف جنيه

مصاريف الجامعة البريطانية 2024 قسم الصيدلة فارم دي الإكلينيكية 173 الف جنيه.

مصاريف الجامعة البريطانية 2024 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 158 الف جنيه.

مصاريف الجامعة البريطانية 2024 إدارة الأعمال 198 ألف جنيه.

مصاريف جامعة النهضة 2024

فيما أعلنت جامعة النهضة عن المصاريف الدراسي للالتحاق طلاب الثانوية العامة في إحدى كلياتها للعام الدراسي المقبل 2023-2024، على النحو التالي:-