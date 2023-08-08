تبدأ من 40 ألفا.. مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

حددت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 مصاريف الدراسة للعام الدراسي المقبل مع فتح باب التقديم في الدراسة بها عبر موقعها الإلكتروني.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 من أهم الجامعات الخاصة التي تم افتتاحها قبل الألفية الجديدة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 .

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه ويتم تقسيطها على دفعتين وتشمل المصاريف الإدارية

كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.

كلية الأسنان: 145 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.

تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.

الآثار والإرشاد السياحي: 40 ألف جنيه.

التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

برامج الدراسة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

تتبع الجامعة نظام الساعات المعتمدة الذي يتم فيه حساب الدورات الدراسية في وحدات قياسية تسمى الساعات المعتمدة. بشكل عام، يتم الحصول على ساعة معتمدة واحدة من خلال حضور ساعة محاضرة واحدة كل أسبوع لمدة فصل دراسي واحد. يمكن احتساب ساعتين مختبريتين أو أكثر كساعة معتمدة واحدة.

ينقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين يبلغ كل منهما 16 أسبوعًا. يبدأ فصل الخريف عادةً في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، ويبدأ فصل الربيع في الأسبوع الثالث من شهر فبراير. تتوفر أيضًا دورة صيفية مدتها ثمانية أسابيع بعد الفصل الدراسي الثاني.