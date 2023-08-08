الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تبدأ من 40 ألفا.. مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

حددت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 مصاريف الدراسة للعام الدراسي المقبل مع فتح باب التقديم في الدراسة بها عبر موقعها الإلكتروني. 

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 من أهم الجامعات الخاصة التي تم افتتاحها قبل الألفية الجديدة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 . 

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

  • كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه ويتم تقسيطها على دفعتين وتشمل المصاريف الإدارية
  • كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.
  • كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.
  • كلية الأسنان: 145 ألف جنيه.
  • كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.
  • مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

تنسيق جامعة الملك سلمان 2022 ومصاريفها

مصاريف الجامعات الخاصة 2023| جامعتي النيل ومصر للعلوم والتكنولوجيا

  • كلية التمريض: 50 ألف جنيه.
  • الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.
  • تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.
  • اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.
  • العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.
  • الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.
  • الآثار والإرشاد السياحي: 40 ألف جنيه.
  • التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

برامج الدراسة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

تتبع الجامعة نظام الساعات المعتمدة الذي يتم فيه حساب الدورات الدراسية في وحدات قياسية تسمى الساعات المعتمدة. بشكل عام، يتم الحصول على ساعة معتمدة واحدة من خلال حضور ساعة محاضرة واحدة كل أسبوع لمدة فصل دراسي واحد. يمكن احتساب ساعتين مختبريتين أو أكثر كساعة معتمدة واحدة.

ينقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين يبلغ كل منهما 16 أسبوعًا. يبدأ فصل الخريف عادةً في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، ويبدأ فصل الربيع في الأسبوع الثالث من شهر فبراير. تتوفر أيضًا دورة صيفية مدتها ثمانية أسابيع بعد الفصل الدراسي الثاني.

  • البرامج الأكاديمية
  • درجة البكالوريوس
  • كلية الطب البشري
  • كلية العلوم الطبية التطبيقية
  • كلية العلاج الطبيعي
  • كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي
  • كلية جراحة الفم والأسنان
  • كلية التكنولوجيا الحيوية
  • كلية الهندسة
  • كلية تكنولوجيا المعلومات
  • كلية الإدارة والاقتصاد
  • كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات
  • كلية الاثار والارشاد السياحى
  • كلية التربية الخاصة
  • كلية اللغات والترجمة
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موعد نزول تنسيق المرحلة الثانية 2023 والكليات المتاحة به

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الجامعات الخاصة فتح باب التقديم كلية الطب البشري

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