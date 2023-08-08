مصاريف الجامعات الخاصة 2023| جامعتي النيل ومصر للعلوم والتكنولوجيا

تختلف مصاريف الجامعات الخاصة من جامعة لأخرى، حيث تعلن الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية عن المصاريف السنوية وكيفية تقسيطها، وتعرض الدستور في التقرير التالي مصاريف الجامعات الخاصة 2023 لجامعتي النيل ومصر للعلوم والتكنولوجيا .

مصاريف الجامعات الخاصة .. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

حددت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مصاريف الدراسة هذا العام ، ويستطيع الطلاب التقديم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من خلال الضغط على الرابط التالي :

https://admission.must.edu.eg/admission/auth/register ، وجاءت مصاريف الجامعات الخاصة « جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا» كالتالي:

كلية الطب البشري 70 ألف جنيه تقريبا 3800 دولار أمريكي.

كلية الصيدلة 42 ألف جنيه .

كلية أسنان 54 ألف جنيه .

كلية علاج طبيعي 38000 ألف جنيه .

كلية الهندسة بأقسامها 35000 ألف جنيه .

كلية تكنولوجيا المعلومات 26000 ألف جنيه .

كلية التكنولوجيا الحيوية 26 ألف جنيه .

اللغات والترجمة سعرها 16 الف جنيه .

الآثار والإرشاد السياحى 12 ألف جنيه .

كلية الإعلام (عربي – انجليزي) 21 ألف جنيه واللغة الانجليزية 23000 ألف جنيه .

العلوم الطبية التطبيقية 24000 ألف جنيه والتمريض بلغ سعرها هذا العام 14000 ألف جنيه .

كلية الإدارة باللغة العربية 21000 ألف جنيه واللغة الانجليزية 23000 ألف جنيه.

مصاريف الجامعات الخاصة .. جامعة النيل

كلية التكنولوجيا الحيوية للطالب الحاصل على 98% في الثانوية العامة لا تزيد عن 45000 جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية للطالب الحاصل على أقل من 98% يدفع مصروفات بقيمة 63000 جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية للطالب الحاصل على أقل من 95% يدفع مصروفات بقيمة 77000 جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية للطالب الحاصل على 89% فأقل يدفع مصروفات بقيمة 90000 جنيه.

كلية حاسبات ومعلومات للفئة الأولى 48000 جنيه عند الحصول على مجموع 98%.

كلية حاسبات ومعلومات للفئة الثانية 68000 جنيه عند الحصول على نسبة 95%.

كلية حاسبات ومعلومات للفئة الثالثة 83000 جنيه عند الحصول على 90%.

كلية حاسبات ومعلومات للفئة الرابعة 97000 جنيه عند الحصول على 89% وأقل.

كلية الهندسة للفئة الأولى 54000 جنيه.

كلية الهندسة للفئة الثانية تكون 76000 جنيه.

كلية الهندسة للفئة الثالثة 93000 جنيه.

كلية الهندسة للفئة الرابعة 109000 جنيه.