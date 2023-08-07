مصاريف جامعتى مصر للعلوم والتكنولوجيا و6 أكتوبر 2023 لجميع الكليات

تصدرت قائمة قائمة مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة 6 أكتوبر 2023 محل بحث واهتمام الكثير من الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 -2023 بالتزامن مع فتح باب تسجيل رغبات تنسيق الكليات المرحلة الأولى.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

وتراوحت مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ما بين 40 ألف جنيه إلى 155 ألف جنيه وفقا لكل كلية نظام الدراسة، وجاء مصروفات الكليات على النحو التالي:-

مصاريف كلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 155 ألف جنيه.

مصاريف كلية الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 145 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 95 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 95 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 70 ألف جنيه.

كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

مصاريف كلية التمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 50 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.

كلية الآثار والإرشادر السياحي: 40 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023

فيما تراوحت مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023 ما بين 25 ألف جنيه إلى 140 ألف جنيه وفقا لكل كلية نظام الدراسة، وجاء مصروفات الكليات على النحو التالي:

مصاريف كلية الطب والجراحة جامعة 6 أكتوبر 140 ألف جنيه القسط الأول 85 ألف جنيه القسط الثاني 55 ألف جنيه.

مصاريف كلية طب الأسنان 110 ألف جنيه – القسط الأول 65 ألف جنيه – القسط الثاني 45 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر 100 الف جنيه القسط الأول 60 ألف جنيه – القسط الثاني 40 الف جنيه.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي جامعة 6 أكتوبر 75 ألف جنيه القسط الأول 45 الف جنيه القسط الثاني 40 ألف جنيه.

مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة 6 أكتوبر 42 ألف جنيه القسط الأول 25 ألف جنيه القسط الثاني 17 ألف جنيه.

مصاريف كلية التمريض جامعة 6 أكتوبر التمريض 30 ألف جنيه القسط الأول 18 ألف جنيه القسط الثاني 12 ألف جنيه.

التمريض التخصصي 35 ألف جنيه القسط الأول 21 ألف جنيه والقسط الثاني 14 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر 55 ألف جنيه القسط الأول 35 ألف جنيه القسط الثاني 20 ألف جنيه.

مصروفات الكليات في جامعة 6 أكتوبر 2023

مصاريف كلية نظم المعلومات وعلوم الحساب 40 ألف جنيه القسط الأول 24 ألف جنيه القسط الثاني 16 ألف جنيه.

مصاريف كلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر 44 ألف جنيه القسط الأول 26 ألف جنيه القسط الثاني 18 ألف جنيه

مصاريف كلية الاقتصاد قسم عربي جامعة 6 أكتوبر 33 ألف جنيه القسط الأول 20 ألف جنيه القسط الثاني 13 ألف جنيه

مصاريف كلية الاقتصاد قسم

برنامج IMC جامعة النمسا 44 ألف جنيه القسط الأول 26 الف جنيه القسط الثاني 18 ألف جينه.

مصاريف كلية الاقتصاد قسم انجليزي جامعة 6 أكتوبر 50 ألف جنيه القسط الأول 30 ألف جنيه القسط الثاني 20 ألف جنيه.

مصاريف كلية اللغات والترجمة جامعة 6 أكتوبر قسم انجليزي 35 ألف جنيه القسط الأول 21 ألف جنيه القسط الثاني 14 ألف جنيه.

مصاريف كلية اللغات والترجمة جامعة 6 أكتوبر باقي الأقسام 30 ألف جنيه القسط الأول 18 ألف جنيه القسط الثاني 12 ألف جنيه.

مصاريف كلية الاعلام وفنون الاتصال جامعة 6 أكتوبر 38 ألف جنيه القسط الأول 23 ألف جنيه القسط الثاني 15 ألف و500 جنيه.

مصاريف كلية التربية رياض أطفال – تربية خاصة – علم النفس جامعة 6 أكتوبر 25 ألف جنيه القسط الأول 15 ألف القسط الثاني 10 الأف جنيه.

مصاريف كلية التربية عربي – إنجليزي – حاسب ألي – الماني جامعة 6 أكتوبر 30 ألف جنيه القسط 18 ألف جنيه القسط الثاني 12 ألف جنيه

مصاريف كلية السياحة والفنادق جامعة 6 أكتوبر 25 ألف جنيه القسط الأول 15 ألف جنيه القسط الثاني 10 ألف جنيه.

مصاريف كلية السياحة والفنادق جامعة 6 أكتوبر برنامج IMC مع جامعة النمسا 35 ألف جنيه القسط الأول 21 ألف جنيه القس ط الثاني 14 ألف جنيه.