تنسيق 2023.. تعرف على مصاريف جامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية الجديدة عن مصروفات الكليات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، كما أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن أنه بالنسبة للحد الأدنى للقبول لتنسيق العام الجامعي 2023/2024 بجامعة حلوان الأهلية تحدده أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وهو لم يعلن بعد حتى الآن، حيث تقوم الأمانة بالإعلان عن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية والخاصة بصفة عامة بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة.

وأشار "قنديل" إلى أنه بالنسبة للكليات الجديدة التي سيتم عملها بجامعة حلوان الأهلية بالعام الجامعي 2023/2024، فسيتم الإعلان قريبًا عن تشغيل كليات (طب الأسنان - العلاج الطبيعي - علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات - العلــــوم)، أما بالنسبة للبرامج الدراسية الجديدة التي سيتم تشغيلها بالكليات العاملة بالعام الماضي، فسيتم الإعلان عن تخصصات وبرامج دراسية جديدة بكليات (العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال - الهندســـــــــــــــة- الفنـــون والفنـــــون التطبيقية)، وبالنسبة لمواعيد وطريقة التقديم والقبول يجري التنسيق مع أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في هذا الشأن.

وجاءت مصاريف البرامج بها كالتالي:

مصاريف برنامج هندسة الأنظمة الذكية تكون 48000 جنيه.

- مصاريف برنامج العمارة والتصميم البيئي 48000 جنيه.

- مصاريف برنامج التصميم الداخلي البيئي 35000 جنيه.

- مصاريف برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية 35000 جنيه.

- مصاريف برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي مصروفات البرنامج 35000 جنيه.