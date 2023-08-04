مع إعلان نتيجة الثانوية العامة بدأ طلبة الصف الثالث الثانوي البحث حول مصاريف جامعة 6 أكتوبر والشروط الكاملة للتقديم، للالتحاق بالكلية التي يرغبون الانضمام لها، نظرًا لأن مجموعهم لم يجعلهم يحققوا حلمهم في الحياة العلمية.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر وشروط التقديم

وفي هذا التقرير تستعرض "الدستور" كافة التفاصيل الخاصة في مصروفات جامعة 6 أكتوبر والشروط للتقديم في كليات جامعة 6 أكتوبر.

مصروفات جامعة 6 أكتوبر

مصروفات كلية الطب والجراحة: مبلغ 140 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي: قيمة 75 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة: مبلغ 90 ألف جنيه “فارم”، ومبلغ 100 ألف جنيه "كلينكال".

مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: قيمة 42 ألف جنيه.

مصاريف كلية طب الأسنان: قيمة 110 آلاف جنيه.

مصاريف كلية التمريض: 30 ألف جنيه، والتمريض التخصصي مبلغ 35 ألف جنيه.

مصروفات كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: قيمة 40 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة: مبلغ 55 ألف جنيه.

مصاريف كلية اللغات والترجمة: مبلغ 35 ألف جنيه "إنجليزي"، و30 ألف جنيه "عربي".

مصاريف كلية التربية: 30 ألف جنيه "عربي - إنجليزي - حاسب آلي".

مصاريف كلية السياحة والفنادق: مبلغ 25 ألف جنيه.

مصاريف كلية الفنون التطبيقية: قيمة 44 ألف جنيه.

مصاريف كلية الاقتصاد: قسم عربي قيمة 33 ألف جنيه.

مصاريف كلية الإعلام وفنون الاتصال: قيمة 33.500 ألف جنيه.

خطوات وشروط التقديم تنسيق جامعة 6 أكتوبر

وعن جميع الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة 6 أكتوبر وقد جاءت كالتالي:

شهادة إتمام الثانوية العامة.

صورة من شهادة الميلاد.

8 من الصور الشخصية.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

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