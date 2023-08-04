ساعات قليلة تفصلنا عن بدء تسجيل الرغبات المرحلة الأولى يكثر التساؤل عن تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات، ويتوقف التنسيق على متوسط مجموع الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض، وكذلك عدد المقاعد المتاحة بالكلية.

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

تنشر "الدستور" خلال هذه السطور توقعات لتنسيق كلية التمريض 2024_2023 بالدرجات، وذلك عقب أن تم الإعلان عن نسبة نجاح الثانوية العامة لعام 2023، ومقارنتها بالعام الماضي.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2024

وكانت وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي حددت تنسيق كليات التمريض لعام 2022-2023 والحد الأدنى للقبول بالجامعات للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في شعبة علمي.

ومتوقع أن ستكون أعلى جامعة من مجموع 349 درجة جامعة بورسعيد، بينما تكون أقل جامعة أسوان هي مجموع 282 درجة.

وإليكم توقعات تنسيق كلية التمريض لعام 2024 2023 بالدرجات:

تمريض جامعة بور سعيد 349

تمريض جامعة المنصورة 345

تمريض جامعة طنطا 342

تمريض جامعة دمياط 338

تمريض جامعة الزقازيق 335

تمريض جامعة دمنهور 332

تمريض جامعة المنوفية بشبين الكوم 330

تمريض بنها 321

تمريض جامعة كفر الشيخ 320

تمريض جامعة أسيوط 319

تمريض سوهاج 315

تمريض المنيا 311

تمريض جنوب الوادي 310

تمريض القاهرة 309

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 305

تمريض جامعة عين شمس 305

تمريض مطروح 304

تمريض جامعة الإسكندرية 304

تمريض جامعة بني سويف 299

تمريض جامعة حلوان 298

تمريض جامعة الفيوم 294

تمريض جامعة أسوان 282

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ضوابط التنسيق

وأوضحت وزارة التعليم العالي كافة الضوابط الخاصة بالتقديم مع بداية تنسيق القبول في الجامعات في المرحلة الأولى غدا السبت الموافق 5 أغسطس 2023، ويصل عدد الطلبة المتاح لهم التسجيل لرغباتهم في المرحلة الأولى نحو حوالي 112 ألفًا و240 طالبًا وتكون من إجمالي طلبة الثانوية العامة المطلوبين للتنسيق المرحلة الأولى لعام 2023، ويبدأ الطلبة في تسجيل رغباتهم بالترتيب طبق التوزيع الجغرافي، والقيام بتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم من هنا.