الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

تنسيق
تنسيق

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء تسجيل الرغبات المرحلة الأولى يكثر التساؤل عن تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات، ويتوقف التنسيق على متوسط مجموع الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض، وكذلك عدد المقاعد المتاحة بالكلية.

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

تنشر "الدستور" خلال هذه السطور توقعات لتنسيق كلية التمريض 2024_2023 بالدرجات، وذلك عقب أن تم الإعلان عن نسبة نجاح الثانوية العامة لعام 2023، ومقارنتها بالعام الماضي.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2024

وكانت وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي حددت تنسيق كليات التمريض لعام 2022-2023 والحد الأدنى للقبول بالجامعات للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في شعبة علمي.

ومتوقع أن ستكون أعلى جامعة من مجموع 349 درجة جامعة بورسعيد، بينما تكون أقل جامعة أسوان هي مجموع 282 درجة.

وإليكم توقعات تنسيق كلية التمريض لعام 2024 2023 بالدرجات:

  • تمريض جامعة بور سعيد 349
  • تمريض جامعة المنصورة 345
  • تمريض جامعة طنطا 342
  • تمريض جامعة دمياط 338
  • تمريض جامعة الزقازيق 335
  • تمريض جامعة دمنهور 332
  • تمريض جامعة المنوفية بشبين الكوم 330
  • تمريض بنها 321
  • تمريض جامعة كفر الشيخ 320
  • تمريض جامعة أسيوط 319
  • تمريض سوهاج 315
  • تمريض المنيا 311
  • تمريض جنوب الوادي 310
  • تمريض القاهرة 309
  • تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 305
  • تمريض جامعة عين شمس 305
  • تمريض مطروح 304
  • تمريض جامعة الإسكندرية 304
  • تمريض جامعة بني سويف 299
  • تمريض جامعة حلوان 298
  • تمريض جامعة الفيوم 294
  • تمريض جامعة أسوان 282

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ضوابط التنسيق

وأوضحت وزارة التعليم العالي كافة الضوابط الخاصة بالتقديم مع بداية تنسيق القبول في الجامعات في المرحلة الأولى غدا السبت الموافق 5 أغسطس 2023، ويصل عدد الطلبة المتاح لهم التسجيل لرغباتهم في المرحلة الأولى نحو حوالي 112 ألفًا و240 طالبًا وتكون من إجمالي طلبة الثانوية العامة المطلوبين للتنسيق المرحلة الأولى لعام 2023، ويبدأ الطلبة في تسجيل رغباتهم بالترتيب طبق  التوزيع الجغرافي، والقيام بتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم من هنا.

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