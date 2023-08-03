تعرف على موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

يشغل بال الآلاف من الطلاب معرفة موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة عبر “جوجل”، ويزداد تساؤل طلاب الثانوية العامة الذين لم يبلغ مجموعهم في الحد الأدنى بالمرحلة الأولى من التنسيق القيام بتسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية منه، من أجل ترشيحهم للقبول بالكليات والمعاهد.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

وتستعرض "الدستور" موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية بالتقرير الآتي.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية ثانوية عامة

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي بمصر والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات أن يكون تنسيق الجامعات للمرحلة الثانية 2023/ 2024، سوف يكون عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى بمدة 48 ساعة، وإذ سيبدأ التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني السبت القادم.

تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2023/2024

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى بالجامعات أن يكون تنسيق الجامعات المرحلة الثانية لعام 2023/ 2024، سوف يكون عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى بمدة 48 ساعة، إذ سيبدأ التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني السبت المقبل.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023

ينطلق تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023 عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى، والتي سيكون من المرجح أن تبدأ الأحد الموافق 13 أغسطس ويستمر لمدة حوالي 5 أيام أيضًا، وبعدها بـ48 ساعة يتم إعلان نتائجها.

الجدير بالذكر أن يكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت أن يكون إجمالي عدد طلبة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لعام 2023، هو عدد 112240 طالب مقسمين كالتالي:

الشعبة العلمية: عدد الطلبة 22304

الشعبة الهندسية: عدد الطلبة 15013

الشعبة الأدبية: عدد الطلبة 74923

والخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل عبر موقع التنسيق الالكتروني:

قم بالدخول على موقع التنسيق الالكتروني من هنا. قم بإدخال رقم الجلوس وكتابة الرقم السري الخاص بك. ثم قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي ستراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2023/2024

وأكدت المصادر أن تكون الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات في المرحلة الثانية لا يتاح الكشف عنها أو توقعها في الفترة الحالية لعدم ؟إعلان نتائج المرحلة الأولى، منوها أنه قد جرى التشديد على تطبيق الإجراءات والقواعد التي قد أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.