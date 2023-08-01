الخميس.. بدء تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم للطلاب المتضررين من درجاتهم في الثانوية العامة 2023 عن طريق فتح باب التظلمات، بدءًا من يوم الخميس الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٣ لمدة أسبوعين، على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة ٢٠٠ جنيه.

ويتم التقديم على موقع التظلمات على موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الاطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

كما سيتم تحديد موعد الإطلاع بعد التقديم على الموقع، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الاطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.