الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

7 معامل تنسيق تستقبل طلاب الثانوية بجامعة الإسكندرية

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

أعلنت جامعة الإسكندرية، أن مكاتب التنسيق ومعامل الكمبيوتر، بجامعة الإسكندرية، تستقبل السبت المقبل، طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم مجانًا.

وأوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، تخصيص 7 معامل تضم 200 جهاز كمبيوتر مجاناً للطلاب لتسجيل رغباتهم.وأوضح رئيس الجامعة أن المعامل تتوزع في كليات "الآداب، التربية، السياحة والفنادق ، علوم الشاطبي ، علوم محرم بك  ،الهندسة، التربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية طالبات بسموحة".
 ومن جهته؛ أشار الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،إلى أن هذه المعامل متاحة طوال فترة التنسيق اعتباراً من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهراً، ويتواجد بها مجموعة من الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلي، ومواقع التنسيق الإلكتروني لتقديم الدعم الفني للمترددين من الطلاب، موضحاً أنه تم تزويد أجهزة كمبيوتر بإنترنت عالي السرعة، للتسهيل على الطلاب وضمان عدم الازدحام.

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