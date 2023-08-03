الرجاء يهزم الوحدة ويتأهلان سويًا لربع نهائى البطولة العربية

انتصر فريق الرجاء البيضاوي المغربي على نظيره الوحدة الإماراتي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالبطولة العربية بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق الرجاء بنفس النتيجة.

وسجل زكريا الوردي هدف الرجاء الوحيد في المباراة بالدقيقة 26 بصناعة من زميله زكريا لبيب.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر المباراة من أجل هز الشباك.



وفي نفس المجموعة تعادل فريق شباب بلوزداد الجزائري مع نظيره الكويت الكويتي بهدف لكل منهما.

وضمن الرجاء التأهل للدور المقبل من البطولة بعد احتلاله صدارة مجموعته بـ9 نقاط وتحقيق الفوز في المباراة الثالثة على التوالي، فيما تأهل الوحدة في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 6 نقاط فقط؛ فيما جاء فريقي شباب بلوزداد والكويت الكويتي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب ليودعا البطولة وفي حصيلتهما نقطة لكل منهما.