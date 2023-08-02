الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2023 أدبي وتوقعات الحد الأدنى للقبول

يبحث طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية عن الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2023 أدبي للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وأعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدني للقبول بالجامعات للمرحلة الأولى الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لعدد طلاب 74923.

الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2023 أدبي

وجاء الحد الأدنى لكليات المرحلة الأولى 2022 أدبي:

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354

ألسن كفر الشيخ 351

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 348

سياسة واقتصاد السويس 345

سياسة واقتصاد بني سويف 340

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338

ألسن عين شمس 338

ألسن الفيوم 337

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333

ألسن بني سويف 333

ألسن المنيا 332

ألسن سوهاج 331

إعلام القاهرة 330

ألسن أسوان 330

ألسن الأقصر 329

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 328

إعلام المنوفية 327

آثار دمياط 326

آثار عين شمس 324

آثار القاهرة 323

توقعات الحد الادنى لتنسيق الكليات 2023 أدبي

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 323

حقوق سوهاج 323

إعلام بني سويف 321

آثار و لغات مطروح 320

الإعاقة والتأهيل بني سويف 319

آثار الفيوم 319

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319

آثار أسوان 318

آثار الأقصر 317

آثار سوهاج 316

إعلام جنوب الوادي 316

آثار جنوب الوادي 315

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315

تربية الإسكندرية 312

تربية الزقازيق 312

تربية بور سعيد 311

تربية عين شمس 310

تربية المنصورة 308

تربية طنطا 307

آداب العريش 303

تربية بنها 303

فنون جميلة (فنون) حلوان 303

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 302

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301

آداب القاهرة 300

فنون جميلة (فنون) المنصورة 299

تربية دمنهور 298

تربية المنوفية بشبين الكوم 298

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 296

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 296

تربية مطروح 296

حقوق دمياط 296

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 295

تربية طفولة مبكرة المنصورة 293

تربية حلوان 293

تجارة المنصورة 292

تجارة دمياط 292

تربية المنيا 292

تجارة القاهرة 291

آداب عين شمس 291

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 290

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 290

آداب الإسكندرية 290

تربية مدينة السادات 290

تجارة الإسكندرية 289

تجارة الزقازيق 288

فنون جميلة (فنون) المنيا 288

تربية الفيوم 287

فنون جميلة (فنون) أسيوط 287

تجارة جنوب الوادي 287

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 286

آداب حلوان 286

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 285

سياحة وفنادق الإسكندرية 285

تجارة عين شمس 285

تربية كفر الشيخ 285

حقوق كفرالشيخ 285