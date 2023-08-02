الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2023 أدبي وتوقعات الحد الأدنى للقبول
يبحث طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية عن الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2023 أدبي للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وأعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدني للقبول بالجامعات للمرحلة الأولى الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لعدد طلاب 74923.
الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2023 أدبي
وجاء الحد الأدنى لكليات المرحلة الأولى 2022 أدبي:
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354
ألسن كفر الشيخ 351
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 348
سياسة واقتصاد السويس 345
سياسة واقتصاد بني سويف 340
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338
ألسن عين شمس 338
ألسن الفيوم 337
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333
ألسن بني سويف 333
ألسن المنيا 332
ألسن سوهاج 331
إعلام القاهرة 330
ألسن أسوان 330
ألسن الأقصر 329
الإعاقة والتأهيل الزقازيق 328
إعلام المنوفية 327
آثار دمياط 326
آثار عين شمس 324
آثار القاهرة 323
توقعات الحد الادنى لتنسيق الكليات 2023 أدبي
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 323
حقوق سوهاج 323
إعلام بني سويف 321
آثار و لغات مطروح 320
الإعاقة والتأهيل بني سويف 319
آثار الفيوم 319
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319
آثار أسوان 318
آثار الأقصر 317
آثار سوهاج 316
إعلام جنوب الوادي 316
آثار جنوب الوادي 315
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315
تربية الإسكندرية 312
تربية الزقازيق 312
تربية بور سعيد 311
تربية عين شمس 310
تربية المنصورة 308
تربية طنطا 307
آداب العريش 303
تربية بنها 303
فنون جميلة (فنون) حلوان 303
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 302
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301
آداب القاهرة 300
فنون جميلة (فنون) المنصورة 299
تربية دمنهور 298
تربية المنوفية بشبين الكوم 298
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 296
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 296
تربية مطروح 296
حقوق دمياط 296
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 295
تربية طفولة مبكرة المنصورة 293
تربية حلوان 293
تجارة المنصورة 292
تجارة دمياط 292
تربية المنيا 292
تجارة القاهرة 291
آداب عين شمس 291
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 290
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 290
آداب الإسكندرية 290
تربية مدينة السادات 290
تجارة الإسكندرية 289
تجارة الزقازيق 288
فنون جميلة (فنون) المنيا 288
تربية الفيوم 287
فنون جميلة (فنون) أسيوط 287
تجارة جنوب الوادي 287
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 286
آداب حلوان 286
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 285
سياحة وفنادق الإسكندرية 285
تجارة عين شمس 285
تربية كفر الشيخ 285
حقوق كفرالشيخ 285