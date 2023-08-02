تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 2023 لطلاب الدبلومات الفنية

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، والدبلومات الفنية ، ازداد البحث عن تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 2023، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تنسيق المرحلة الأولي لطلاب الثانوية العامة 2023 يوم السبت الموا 5 أغسطس حتى يوم الخميس الموافق 8 أغسطس بحد أدني الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر لعدد طلاب 22304، الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لعدد طلاب 15013 الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر 74923 لعدد طلاب،بإجمالي عدد طلاب 112240.

تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 2023

ويصنف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ضمن قائمة المعاهد العليا الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات كما أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ضمن الكليات والمعاهد المصرية المخصصة لطلاب الدبلومات الفنية، وجاء تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا للعام الدراسي الماضي 2022/2023، لطلاب الدبلومات الفنية كالتالي:

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بحد أدنى 96.57%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر بحد أدنى 96.57%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 96.28%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 96.17%

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا 96.14%

المعهد العالي للهندسة الالكترونية بلبيس 96.14%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط 96.07%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة تنسيق بحد أدنى 96.50%.

شروط القبول بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة:

قبول طلاب الثانوية العامة الشعبة الهندسية فقط، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

أن يكون طالب الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات حصل على 75% من المجموع الكلي بحد أدنى.

حصول طلاب المعاهد الفنية الصناعية، دبلوم المدارس الصناعية نظام 5 سنوات على 70% كحد أدني.

حسن السير والسلوك للطالب

دفع المصروفات الدراسية دون أي تأخير.

مميزات معهد الطيران إمبابة والهندسة التكنولوجيا