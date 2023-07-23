الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجارى

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بهذه الكلمات البحثية .

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023


ونرصد في التقرير التالي، توقعات موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات، صناعي/ تجاري.

ووفقا للتوقعات من المقرر أن يكون موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 وتنسيق الثانوية 2023 للمرحلة الثالثة، أي في منتصف شهر سبتمبر المقبل مثل العام الماضي.

 

خطوات تقديم تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتأتي خطوات التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات وللطلاب المستجدين من الحاصلين على الشهادات الفنية (الصناعية – التجارية – الزراعية- السياحة) ونظائرها نظام (الثلاث- الخمس سنوات) من المدارس التابعة لـ وزارة التربية والتعليم، كما يلي :

أولا: يجب على طلاب الدبلومات الفنية 2023، تحديد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي / سياحي) (ثلاث سنوات أو خمس سنوات).

ثانيا : يسجل طالب الدبلومات الفنية 2023 رغباته في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم جلوسه، ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

ثالثا : يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (الخطوة التالية).

رابعا : يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمانا لسرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

خامسا : يقوم الطالب بتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بنفسه ومراجعتها وطبعها، حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

سادسا : في حالة فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري، عليه التوجه إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بـ وزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.

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