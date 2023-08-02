الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

يبحث طلاب الدبلومات الفنية 2023 عن تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، ومن المقرر أن يتم فتح تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات بعد انتهاء المرحلتين الأولي والثانية لتنسيق طلاب الثانوية العامة 2023 والذي أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيبدأ يوم السبت المقبل الموافق 5 أغسطس ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 أغسطس الجاري.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

ويتم قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة نظام الثانوية ٣ سنوات ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية شعبة تمريض عام بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات وفق مجموعة من شروط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات.

الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

كما أن قواعد القبول لطلاب الشهادات الفنية بالجامعات بالعام الدراسي الجديد بنسبة 10% بالتوزيع الجغرافي دون أي تغيير عن القواعد التي جرت بها العام الماضي، وجاءت الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية

1-كليات التجارة

2-كلية التربية والتربية النوعية.

3- كلية الزراعة

4- كلية السياحة والفنادق

5- كلية الخدمة الاجتماعية .

6- كلية التمريض.

7-كلية الهندسة.

8- كلية الفنون التطبيقية.

9-كلية الآثار.

10-كلية الفنون الجميلة.

11- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعى بالجامعات المصرية وذلك وفق التوزيع الجغرافى.

اختبارات القدرات 2023

وكانت قد أوضحت وزارة التعليم العالي أن عمليات القبول بهذه الكليات لطلاب الشهادات الفنية تتم على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات

ومن الكليات التي تشترط إجراء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنيه هى

الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية الآتية

- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة- جامعة بني سويف التكنولوجية

- بالإضافة إلي ( كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون") .