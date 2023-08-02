تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2023.. بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 للطلاب، يبحث قطاع كبير منهم وأولياء أمورهم عن تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2023، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي عن تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023 في الشعبتين العلمية والأدبية.

وأفاد بيان صحفي صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، بأنه يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في الكليات العلمية والأدبية، ابتداءً من يوم السبت الموافق 5/ 8/ 2023 وحتى الأربعاء الموافق 9/8/2023، عبر الرابط الرسمي لموقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2023.. الحد الأدنى للقبول

كما أعلنت وزارة التعليم العالي عن تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى عام 2023، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

وحددت الوزارة الحد الأدنى للقبول في هذه المرحلة حسب التخصص؛ فلقد كان الحد الأدنى للتخصص العلمي في العلوم 362 درجة فأكثر، وبنسبة 88.29% فأكثر، وبلغ عدد الطلاب المقبولين في هذا التخصص حوالي 22304 طلاب.

أما التخصص العلمي في الرياضة فكان الحد الأدنى للقبول 342 درجة فأكثر، وبنسبة 83.41% فأكثر، وكان عدد الطلاب المقبولين في هذا التخصص حوالي 15013 طالبًا، و أما التخصص الأدبي فكان الحد الأدنى للقبول 289.5 درجة فأكثر، وبنسبة 70.61% فأكثر، وكان عدد الطلاب المقبولين في هذا التخصص حوالي 74923 طالبًا.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين في موقع التنسيق الإلكتروني 112240 طالبًا وطالبة بعد اعتماد نتائج الثانوية العامة لعام 2023.

تنسيق المرحلة الأولي من الثانوية العامة 2023.. رابط موقع التنسيق الإلكتروني وخطوات التسجيل

وحرصا منا على مساعدة الطلاب وأولياء الأمور نعرض لكم فيما يلي، رابط موقع التنسيق الإلكتروني وخطوات التسجيل الصحيحة.

الضغط على رابط موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

إدخال رقم جلوس الطالب.

كتابة الرقم السري الخاص بالطالب.

إدخال الرغبات بالترتيب مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي، على أن يبلغ عدد الرغبات 75 رغبة.

الضغط على عبارة “ تم ”، بعد التأكد من إدخال الرغبات الصحيحة.