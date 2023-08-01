قبل كتابة الرغبات.. المشرف على أعمال التنسيق يوجه نصيحة مهمة للطلاب

قال الدكتور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات، إن المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات بإجمالي 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة، تبدأ اعتبارا من السبت المقبل 5 أغسطس، وحتى الأربعاء 9 أغسطس، لمدة 5 أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن تنسيق هذا العام قريب من العام الماضي، وهناك تقارب في شعبتي العلوم والشعبة الهندسية، ولكن بالنسبة لأدبي المجاميع هذا العام مرتفعة نوعًا ما.

ووجه رسالة للطلبة، قبل تسجيل الرغبات، قائلًا: "ياريت طلاب المرحلة الذين ينطبق عليهم الحدود لا يتخلفوا عن التقديم في مرحلتهم المعنية".

ولفت إلى أنه بدءا من يوم السبت المقبل حتى يوم الأربعاء يمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق، ويمكن تعديل الرغبات أكثر من مرة، مضيفًا: "هناك رقم سري على الشهادة وعلى الطلاب الحفاظ على هذا الرقم وعدم نقله لأحد، وهذه نصيحة مهمة جدًا وركزوا شوية في كتابة الرغبات".

وأكد المرحلة الأولى من التنسيق تنتهي يوم الأربعاء 9 أغسطس الساعة 7 مساء.