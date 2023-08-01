يختلف تنسيق كلية التمريض 2023 من محافظة لأخرى، ويرتبط ذلك بمتوسط مجموع الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض وعدد المقاعد المتاحة في هذه الكلية.

وحددت وزارة التعليم العالي اليوم الثلاثاء تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة لتقديم الكليات ومنها كلية التمريض .

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

يتم تحديد تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات وفق عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بها في كل محافظة على حدة ، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تنسيق كلية التمريض 2023 مع الانتهاء من تقديم المرحلة الأولى للكليات أو تنسيق المرحلة الثانية ، وجاء تنسيق كلية التمريض 2022 كالتالي :

تمريض المنصورة 84.6%

تمريض طنطا 84.4%

مريض بورسعيد 85.6%

تمريض القاهرة 76.1%

تمريض عين شمس 74.5%

تمريض حلوان 73.2%

تمريض اسكندريه 74.3%

تمريض المنيا 76.3%

تمريض الاسماعيليه 74.5%

تمريض مطروح 74.3%

تمريض بني سويف 73.4%

تمريض الفيوم 72.18%

تمريض أسوان 69.3%

تمريض دمياط 82.9%

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شروط الالتحاق بكلية التمريض

يخضع الطلاب الراغبون في الالتحاق بكلية التمريض لعدة اختبارات ، وتحدد كلية التمريض شروط الالتحاق بها وتتوحد هذه الشروط بين كليات التمريض التابعة لمختلف الجامعات المصرية ومنها .

الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للقسم العلمي (علمي علوم) أو على شهادة معادلة لها شريطة حداثة المؤهل على أن تكون اللغة الإنجليزية هى اللغة الأجنبية الأولى بشرط ألا يقل تقدير النجاح فيها عن 75% ويستثني من ذلك الحاصلون على شهادات المعادلة الأجنبية، التفرغ الكامل للدراسة (اقرار بعدم العمل فى المستشفيات أثناء الدراسة وأثناء السنة التدريبية الإجبارية).

كما تشترط كلية التمريض للالتحاق بها النجاح في الكشف الطبي، اجتياز اختبارات القبول التي يقررها مجلس الكلية.