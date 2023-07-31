الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 ورابط التقديم

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

خصصت وزارة التربية والتعليم رابط تظلمات الثانوية العامة 2023، على أن يتم تنشيطه فور بدأ استقبال تظلمات الثانوية العامة 2023 ، حيث ظهرت اليوم الاثنين نتيجة الثانوية العامة 2023 وبلغت نسبة النجاح العامة 78% . 

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رابط تظلمات الثانوية العامة 2023.. الموعد والرسوم

رابط تظلمات الثانوية العامة 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لذلك ، ويستطيع الطلاب الدخول على رابط https://tazalom.emis.gov.eg/ ، ولم تعمل وزارة التربية والتعليم على تفعيل الرابط حتى الآن ، وكتبت عبر رابط تظلمات الثانوية العامة 2023.. انتظرونا قريبا.

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ووفق ما كتبته وزارة التربية والتعليم  يستطيع الطالب تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 باستخدام البريد الالكتروني الموحد .

و يمكن للطلاب تسجيل البريد الالكتروني الموحد ،  حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الدخول لتسجيل تظلمات الثانوية العامة  باستخدام االبريد الالكتروني الموحد ،  يمكنك الإطلاع علي بريدك الموحد من خلال زيارة موقع البريد الموحد من هنا

 من خلال الضغط على الرابط التالي  الاطلاع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة موقع البريد الموحد من خلال الضغط على https://office365.emis.gov.eg/ ، وهو نفس الرابط الذي استخدمه الطلاب في تسجيل استمارة الثانوية العامة . 

 

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023  وهي 200 جنيه للمادة، ويمكن تسديد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 عن طريق عدة منافذ الكترونية ومنها البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان - مصاري - بيي .

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 ويقوم الطالب لعمل رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها، ثم يتلقى الطالب رسالة بيوم وتاريخ التظلم ، ليتوجه الطالب إلى مقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة مع ضرورة الالتزم بالموعد المحدد للاطلاع لأن من يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى، و تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر، ثم الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

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