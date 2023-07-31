رابط فعال .. لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 المفتوح عبر وزارة التربية والتعليم

ينتظر الطلاب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم عقب المؤتمر الصحفي الذي يعقد رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تمام الساعة 12 ظهرًا بعد أن اعتمد نتيجة 3 ثانوي 2023 أمس الأحد .

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم حيث سيتم تفعيل رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 فور انتهاء المؤتمر، ويمكن للطلاب تتبع الخطوات التالية :

الدخول عبر بوابة وزارة التربية والتعليم بالضغط على الرابط التالي https://moe.gov.eg/

ثم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية

ثم اختيار بوابة مركز المعلومات

ومنها بوابة الثانوية العامة ، وسيتم تفعيل الرابط فور انتهاء مؤتمر وزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 .

نتيجة الثانوية العامة 2023

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

أعلن وزير التربية والتعليم رضا حجازي أمس الأحد أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 ، وتم التواصل معهم هاتفيًا ودعوتهم لحضور المؤتمر الصحفي لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 والذي يعقد اليوم الأثنين الساعة 12 ظهرًا .

وجاءت أسماء اوائل الثانوية العامة كالتالي:

أوائل الثانوية العامة شعبة علمي علوم

أميمة محمود احمد عبدالله صالح من محافظة الدقهلية.

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط.

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة.

كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا.

كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة.

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا.

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية .

محمود محمد عبدالفتاح أحمد من محافظة أسيوط.

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف.

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة.

أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هانى محمد فتحى عبدالحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة.

عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة.

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة.

فايزه على محمد محمود من محافظة الجيزة.

فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الإسكندرية .

محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب من محافظة الجيزة .

معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة ،

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة.

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.