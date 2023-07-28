خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

أيام قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الثانوية العامة 2023، وقد قام بشراء النتيجة عدد من المواقع الإلكترونية أبرزهم موقع "الدستور".

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يوفر موقع الدستور نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الموقع الرسمى له ويمكنك الحصول على النتيجة بمجرد التسجيل على الموقع برقع الجلوس ويمكنك التسجيل من الرابط التالى https://natega.dostor.org/ .

يمكنك إتباع عدة خطوات من أجل الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، وهو أن تضغط الرابط أعلاه، أو تكتب فى جوجل موقع الدستور وتضغط على أول أختيار، وبمجرد دخولك على الموقع سوف تجد رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023.

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

وبمناسبة قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنىيعدة تحذيرات، حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها تحذر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانسياق خلف منشورات تدعي إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة في الامتحانات.

وحول عملية رصد الدرجات، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن عملية رصد درجات الطلاب تتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري وتمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

وتناشد الوزارة الطلاب وأولوياء الأمور عدم الانسياق خلف هذه المنشورات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولوياء الأمور بهدف جمع الأموال، مطالبة أولياء الأمور والطلاب بالالتزام فقط بما يتم إعلانه رسميًا من الوزارة والانتظار حتى يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9% ، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب الثانوية العامة 2023 المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.