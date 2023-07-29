لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتماد نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 رسميًا خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة، وتحديد أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 على مستوى الجمهورية في كل شعبة، ونسب النجاح، تمهيدًا لعرضها على الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

فعلت جريدة "الدستور" رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 الدستور عبر موقعها الإلكتروني للتيسير على جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في استخراج النتيجة بكل سهولة دون أي معوقات.

وحصلت جريدة الدستور على حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 202 عبر موقع الدستور من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فور اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازى.

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 الدستور

وخلال عدة ثوان، يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة برقم الجلوس 2033 عبر موقع الدستور من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا: تسجيل الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور natega.dostor.org.

ثانيًا: إدخال الطالب/الطالبة رقم الجلوس الخاص بالامتحانات بشكل صحيح.

ثالثًا:- كتابة الرمز المرئي أمامك.

أخيرًا:- اضغط على أيقونة عرض نتيجة الثانوية العامة 2023.

مؤتمر وزير التربية والتعليم

في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 ستصل إلى مكتب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، صباح اليوم السبت 29 يوليو 2023 للاطلاع عليها، ثم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر انعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان اعتماد نتيجة شهادة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال أقل من 48 ساعة، برئاسة الدكتور رضا حجازي، وإعلان قائمة أسماء الأوائل ونسب النجاح في كل شعبة، وموعد انعقاد امتحانات الدور الثاني.

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