عبر الدستور| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة دمياط برقم الجلوس

قال المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط أنه يتم الانتهاء من أعمال تصحيح درجات امتحانات الثانوية العامة استعدادًا للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال أيام قليلة محذرًا من الانسياق خلف منشورات تدعي تعديل درجات امتحانات الثانوية العامة 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضاف علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أنه يتم رصد الدرجات يتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري ويمر بالعديد من المراحل الدقيقة لضمان الدقة والجودة.

كما يناشد وكيل الوزارة الطلاب وأولوياء الأمور عدم الانسياق خلف هذه المنشورات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور بهدف جمع الأموال.

وأضاف أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الإجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة دمياط برقم الجلوس عبر موقع الدستور من هنا.

نظام تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكد أن الإجراءات المتبعة لتدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة، حيث تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الإجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة،وان خطوات التصحيح الإلكتروني التي تتم في حالة وضع الطالب علامة (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة، حيث يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني إنذارًا للمراقب على السيستم لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها.

كما يناشد وكيل الوزارة الطلاب وأولوياء الأمور عدم الانسياق خلف هذه المنشورات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور بهدف جمع الأموال وأن خلال أيام قليلة سيتم إعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في دمياط.

