الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة ورابط النتيجة

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة وذلك بعد أن انتهت عملية تصحيح اوراق الامتحانات ويعكف العاملون في كنترولات الثانوية العامة إلى رصد الدرجات وتدقيقها تمهيدًا لإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 وإعلانها من قبل رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

 

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء أوائل الثانوية العامة كما هومتبع كل عام من خلال مؤتمر صحفية يعقده وزير التربية والتعليم يعتمد خلال نتيجة الثانوية العامة ويعلن نسب النجاح في كل شعبة ، كما يتواصل خلال المؤتمر تيلفونيًا مع أوائل الثانوية العامة بعد إعلان أسماء العشر الأوائل في كل شعبة ، وبعدها يتم توفير نتيجة الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم كما يتم توفير نتيجة 3 ثانوي في المدارس مجانًا .

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوى 2023 على موقع الدستور

قبل ظهورها.. طرق التسجيل لوصول نتيجة الثانوية العامة 2023 للطلاب

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور 

يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة 3 ثانوي من خلال موقع جريدة الدستور فور اعتمادها ، ويمكن للطلاب الآن تسجيل بياناتهم وتصلهم نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من الوزير .

ولتسجيل أسماء الطلاب للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي اتبع الخطوات التالية :

 وللحصول عليها يمكنك اتباع الخطوات التالية: 

ادخل على  موقع جريدة الدستور أو قم بالضغط مباشرة على رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 https://natega.dostor.org/

 

قم بكتابة البيانات المطلوبة بدقة وهي «اسم الطالب ، ورقم جلوسه ، والبريد الإلكتروني ، ورقم الموبايل» وسيتم ارسال نتيجة الصف الثالث الثانوي فور اعتمادها .

ويمكنك الحصول علي نتيجة الثانوية العامة مباشرة بعد إعتمادها بالدخول على الرابط السابق مباشرة وكتابة رقم الجلوس فقط والضغط على زر عرض نتيجة فتظهر نتيجة الثانوية العامة للطالب فورًا.

وتوفر وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة الثانوية العامة من خلال رابط سيتم تنشيطه فور اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي مباشرة والذي من المتوقع أن يكون خلال الاسبوع المقبل ، وللحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم قم بالضغط على الرابط التالي https://moe.gov.eg/

ثم اختر الخدمات الالكترونية ، ومنها بوابة مركز المعلومات ، ثم بوابة الثانوية العامة والتي تتيح نتيجة الصف الثالث الثانوي فو راعتمادها من رضا حجاز ي.

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نتيجة الثانوية العامة 2023.. استعلم عن نتيجتك عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. رابط الوزارة للاستعلام والخطوات

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