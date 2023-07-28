الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. رابط الوزارة للاستعلام والخطوات

طلاب
طلاب

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال رابط وزارة التربية والتعليم والذي خصصته لعرض نتائج الثانوية العامة فور اعتمادها من رضا حجازي وزير التعليم.

 

 كما توفر جريدة الدستور رابط تسجيل للحصول على نتيجة 3 ثانوي عام فور اعتمادها وسط توقعات بإعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي خلال الأسبوع المقبل. 

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فور إعلان نتيجة 3 ثانوي والتي من المتوقع أن تكون بداية الأسبوع المقبل.

 

 كما أوضحت بعض المصادر المطلعة في وزارة التربية والتعليم . 

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 وتوزيع درجات المواد

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الدستور برقم جلوسك

ومن المتوقع أن تعقد الوزارة مؤتمرًا صحفيًا بداية الأسبوع المقبل لإعلان اسماء أوائل الثانوية العامة، ونسب النجاح في الثلاث شعب، وبعدها يتم توفير نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة الثانوية العامة وبوابة مركز المعلومات. 

 

رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم 

يستطيع الطلاب الراغبون في الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوي الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم فور اعتماد النتيجة من رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا : زيارة موقع وزارة التربية والتعليم أو الضغط مباشرة على الرابط التالي https://moe.gov.eg/

ثانيُا : قم باختيار الخدمات الإلكترونية

ثالثأ : اختار أيقونة بوابة مركز المعلومات 

رابعًا : اضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة ، والتي ستوفر نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من الوزير . 

 

نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الدستور 

توفر جريدة الدستور للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فقط، فور اعتماد نتيجة 3 ثانوي من وزير التربية والتعليم بداية الأسبوع المقبل.

ويمكن للطلاب تسجيل بياناتهم عبر موقع جريدة الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من خلال الضغط على الرابط التالي https://natega.dostor.org/

ثم تسجيل البيانات المطلوبة وهي «الاسم – رقم الجلوس – البريد الالكرتوني – رقم الهاتف»، وسيتم إرسال نتيجة الصف الثالث الثانوي فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي لجميع الطلاب الذين قاموا بتسجيل أسمائهم من قبل  .

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رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الدستور برقم جلوسك

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رابط نتيجة الصف الثالث الثانوى 2023 على موقع الدستور

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