الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الدستور للتسجيل فى نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد أن انتهت المرحلة الأولى من تصحيح أوراق الامتحانات، لتبدأ مرحلة رصد الدرجات وتدقيقها استعدادًا لاعتماد نتيجة 3 ثانوى وإعلانها الأسبوع المقبل.

وتوفر جريدة الدستور رابطًا للتسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، نعرضه في التقرير التالي.

 

رابط الدستور للتسجيل فى نتيجة الثانوية العامة 2023 

وتوفر جريدة الدستور رابطا للتسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على أن يتم إرسال نتيجة 3 ثانوي للطلاب الذين قاموا بتسجيل بياناتهم فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الأسبوع المقبل، مع بدء عملية رصد وتدقيق الدرجات بعد أن انتهى القائمون على تصحيح الامتحانات من عملية التصحيح التي تمت بصورة إلكترونية لجميع أسئلة البابل شيت، بينما تم تصحيح الأسئلة المقالية من خلال معلمين للتأكد من حصول الطلاب على درجاتهم كاملة.

متي تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023؟ ورابط موقع النتائج

ويمكن للطلاب التسجيل عبر بوابة الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وذلك بالضغط على الرابط التالي https://natega.dostor.org ، ثم تسجيل بياناتك وهي «الاسم – رقم الجلوس – الإيميل – رقم التليفون» على أن يتم إرسال نتيجة 3 ثانوي فور اعتمادها. 

 

المجموع الكلي للثانوية العامة وتوزيع الدرجات 

يبلغ المجموع الكلي للثانوية العامة 410 درجات، يتم توزيعها على المواد التي أدى فيها الطلاب الامتحانات وهي كالتالي: 

اللغة العربية 80 درجة، ويأتي توزيع الدرجات وفقًا للآتي:4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة.

مادة اللغات الأجنبية الأولى 50 درجة، ويتم توزيعها وفقًا للآتي: 3 أسئلة مقالية مخصص لها 8 درجات، 34 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لها 42 درجة.

مادة اللغات الأجنبية الثانية الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية، 40 درجة، ويتم توزيعها وفقًا للآتي: سؤالان مقالي مخصص لهما 6 درجات، 29 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لهم 34 درجة.

مواد «الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا» 60 درجة ويتم توزيع الدرجات وفقًا للآتي: سؤالان مقالي يتم تخصيص 4 درجات لهما، يبلغ عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 44 سؤالًا يخصص لهم 56 درجة.

مواد «التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع» 60 درجة، ويتم توزيع الدرجات وفقًا للآتي: سؤالان مقالي يتم تخصيص 4 درجات لهما،يبلغ عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 44 سؤالًا يخصص لهم 56 درجة.

الجبر والهندسة 30 درجة يتم توزيعها وفقًا للآتي: سؤالان مقالي مخصص لها 4 درجات،  18 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لها 26 درجة.

التفاضل والتكامل 30 درجة يتم توزيعها وفقًا للآتي: سؤالان مقالي مخصص لها 4 درجات، 18 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لها 26 درجة.

الاستاتيكا 30 درجة يتم توزيعها وفقًا للآتي: سؤالان مقالي مخصص لها 4 درجات، 18 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لها 26 درجة.

الديناميكا 30 درجة يتم توزيعها وفقًا للآتي: سؤالان مقالي مخصص لها 4 درجات، 18 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لها 26 درجة.

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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 وتوزيع درجات المواد

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رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الدستور برقم جلوسك

نتيجه الثانويه العامه نتيجة 3 ثانوي نتيجة الثانوية العامة 2023 المجموع الكلي للثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم

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