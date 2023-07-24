الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الدستور برقم جلوسك

الثانوية العامة
الثانوية العامة

توفر بوابة الدستور نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتستمر حاليًا عمليات التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وفور الانتهاء منها سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة، وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الدستور. 

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الدستور

توفر بوابة الدستور رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 للطلاب من الشعب الثلاث، ويستطيع الطلاب تسجيل أرقام جلوسهم الآن لتقوم بوابة الدستور بإرسال نتيجة 3 ثانوي الخاصة بهم فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، وذلك لتفادي الضغط الموجود على البوابات الإلكترونية التي توفر نتيجة الثانوية العامة ، ويستطيع الطلاب التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الدستور باتباع الخطوات التالية: 

نسب النجاح في الثانوية العامة 2023 ورابط النتيجة عبر موقع نتائج الامتحانات

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

قم بالضغط على الرابط التالي من هنا ثم قم بتسجيل الاسم ، رقم الجلوس، البريد الإلكتروني، رقم التليفون، اضغط على أيقونة سجل الآن ، وسيتم ارسال نتيجة 3 ثانوي لك فور اعتماد من الوزير . 

نتيجة 3 ثانوي عبر بوابة الثانوية العامة 2023

توفر بوابة الثانوية العامة نتيجة 3 ثانوي وهو الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لذلك وفق تصريحات رضا حجازي الوزير مؤكدًا أنه سيتم تفعيل رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر بوابة الثانوية العامة فور اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي والتي من المتوقع أن يكون في الأول من أغسطس المقبل . 

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر الضغط على الرابط التالي من هنا.

، ثم اختيار أيقونة بوابة مركز المعلومات، وبعدها أيقونة بوابة الثانوية العامة ، وسيتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة فيها عقب اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم وظهورها . 

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رابط بوابة الثانوية العامة لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

نتيجه الثانويه العامه نتيجة 3 ثانوي بوابة الثانوية العامة نتيجةالصف الثالث الثانوي بوابة الدستور رضا حجازي

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