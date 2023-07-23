الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

نسب النجاح في الثانوية العامة 2023 ورابط النتيجة عبر موقع نتائج الامتحانات

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نسب النجاح في الثانوية العامة مع استمرار عمليات تصحيح المواد بصورة شبه الكترونية حيث يتم تصحيح البابل شيت الكترونيًا، وتصحيح الأسئلة المقالية بحيث يراجعها معلمان، وتعرض الدستور في التقرير التالي نسب النجاح في الثانوية العامة ورابط النتيجة عبر موقع الوزارة. 

نسب النجاح في الثانوية العامة 2023

تفاوتت نسب النجاح في الثانوية العامة من مادة إلى أخرى حسب تصريحات رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في فيديو مسجل عبر موقع مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، وجاءت نسب النجاح في الثانوية العامة كالتالي: 

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رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

  • نسبة النجاح في مادة اللغة العربية تجاوزت ٩٠٪؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.
  • نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية تجاوزت 91% فأكثر، وأن الحاصلين على 95% فأكثر تجاوزوا 20% من عدد الطلاب.
  • نسبة النجاح في الكيمياء 88.9%
  • نسبة النجاح في مادة اللغة الفرنسية 91%.
  • نسبة النجاح في مادة  الفيزياء 91%.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

توفر وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة عبر رابط خصصته لذلك ويتم تفعليه فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة، وقال وزير التربية والتعليم، إن نتيجة امتحانات الثانوية 2023، من المتوقع أن يتم إعلانها بداية الشهر المقبل.

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوي عبر الضغط على الرابط التالي https://moe.gov.eg/

، ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة نتيجة الثانوية العامة والتي سيتم تفعليها عقب اعتماد نتيجة 3 ثانوي من وزير التربية والتعليم رضا حجازي خلال أغسطس المقبل. 

 

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