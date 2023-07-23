الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة تالته ثانوي أزهر 2023 يرتفع البحث عنها مع قرب اعتمادها رسميا في الأيام القادمة، وننشر رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يريد الطلاب والطالبات الاطلاع على نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري.

نتيجة تالته ثانوي أزهر 2023

 

نتيجة تالته ثانوي أزهر 2023 ننشر الرابط في هذا التقرير حيث كان أدى طلاب الثانوية الأزهرية 2023 شعبة علمي امتحان مادة الصرف، وكانت امتحنت شعبة علوم امتحان التفسير يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو، وانتهى ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 بعدها  https://natiga.azhar.eg/?source=Oldservice 

 

أوائل الثانوية الأزهرية 2023


ومن هذا الجانب، يتم إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في العلمي والأدبي فور اعتماد النتيجة، وتستمر أعمال التصحيح حاليا طبقا لنماذج الإجابة، والرصد الدقيق والمراجعة الكاملة ليتم الإعلان عن أوائل الثانوية الأزهرية 2023 ونشر صورهم وأسمائهم على صفحة الأزهر الشريف، ومن المتوقع أن يتم تكريمهم، على جهدهم وتوفقهم الدراسي.


يذكر أن عدد الطلاب لهذه السنة للعلمي والأدبي وصل 141.509 طالبا وطالبة، حيث عدد المتقدمين من القسم الأدبي وصل 90.771، ومن البنين وصل 56.287، والفتيات وصل 34.484، ومن القسم العلمي من البنين وصل 27.435، والفتيات وصل 23.303 بإجمالي وصل 50.738، موزعين على 588 لجنة في مصر.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس


وعلى صعيد متصل، من المتوقع بأقصى تقدير أن تظهر نتيجة تالته ثانوي أزهر 2023 برقم الجلوس خلال 20 يومًا من انتهاء “الاختبارات”، حيث كانت بدأت الكنترولات في تصحيح أوراق إجابات الطلاب فور انتهاء الامتحانات اليوم الأربعاء، وقد تم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الماضي بعد انتهاء الامتحانات بحوالي 20 يومًا وللاستعلام عبر الرابط:  https://natiga.azhar.eg/?source=Oldservice 


بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023


توفر “مشيخة الأزهر الشريف”  نتيجة تالته ثانوي أزهر 2023 على بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك بعد إعلانها في المؤتمر الصحفي، وإعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية أيضًا، ونستعرض كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 من بوابة الأزهر الإلكترونية.

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية عبر اللينك التالي:  هنــــــــــــــــــــــا 
ثم اختيار خدمات الأزهر الشريف.
وبعدها اختار أيقونة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.
ثم سجل رقم الجلوس واضغط على استعلام.
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