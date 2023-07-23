الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

طلاب
طلاب

ينتظر الطلاب إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بعد تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي باستكمال عمليات تصحيح أوراق طلاب الثانوية العامة والتي تتم بصورة الكترونية لامتحان الطلاب، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 ، و توزيع درجات نتيجة الثانوية العامة. 

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

حدد رضا حجازي وزير التربية والتعليم موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 ، وذلك في الأول من أغسطس المقبل بعد أن تنتهي عمليات تصحيح أوراق الامتحانات واعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 ، على أن يتم توفيرها الكترونيًا عبر بوابة وزارة التربية والتعليم كما يتم توزيع نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 في المدارس وبالمجان . 

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. حقيقة ظهورها نهاية الأسبوع

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس| رابط الاستعلام وموعد التظلمات

 

توزيع درجات نتيجة الثانوية العامة 

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات نتيجة الثانوية العامة وهي المعتمدة منذ سنوات طويلة وتأتي كالتالي: 

التربية الدينية من 25 درجة والنجاح من 12.5« لا تضاف للمجموع » . 

التربية الوطنية من 25 درجة والنجاح من 12.5« لا تضاف للمجموع » .

الإقتصاد والإحصاء من 50 درجة والنجاح من 25« لا تضاف للمجموع » .

اللغة العربية  80 درجة  ودرجة النجاح من 40.

اللغة الأجنبية الأولى  50 درجة  ودرجة النجاح من 25.

اللغة الأجنبية الثانية  40 درجة  ودرجة النجاح من 20.

 الكيمياء  من 60 درجة  ودرجة النجاح من 30.

الفيزياء  من 60 درجة  ودرجة النجاح من 30.

الجيولوجيا والعلوم البيئية  من 60 درجة  ودرجة النجاح من 30.

الأحياء  من 60 درجة والنجاح من 30.

الجبر والهندسة الفراغية  من 30 درجة  ودرجة النجاح من 15.

التفاضل والتكامل  من 30 درجة  ودرجة النجاح من 15.

استاتيكا  من 30 درجة  ودرجة النجاح من 15.

ديناميكا  من 30 درجة  ودرجة النجاح من 15 درجة.

التاريخ ومجموعة من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة .

الجغرافيا  من 60 درجة  ودرجة النجاح من 30 درجة .

الفلسفة والمنطق  من 60 درجة  ودرجة النجاح من 30 درجة .

علم النفس والاجتماع  من 60 درجة  ودرجة النجاح من  30 درجة . 

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