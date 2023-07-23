الآن.. بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 لاستعلام نتيجة الثانوية الأزهرية من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر المنصات الإلكتروني منذ انتهاء امتحانات الطلاب يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 حيث يرغب طلاب الشعبة العلمية والأدبية في معرفة درجاتهم في كافة المواد الدراسية ويتم اعتماد النتيجة وإعلان أسماء أوائل الطلاب في مؤتمر صحفي يعقده الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أو من ينوب عنه.

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 لاستعلام نتيجة الثانوية الأزهرية

ينهي قطاع المعاهد الأزهرية عملية تصحيح أوراق اجابة امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 الدور الأول لشعبتين العلمية والأدبية خلال الأيام المقبلة تمهيدا لإعلانها رسميا عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 لاستعلام نتيجة الثانوية الأزهرية.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالمرحلة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب كافة البيانات اللازمة عنه وعن المعهد الأزهري المقيد به والمنطقة التعلمية ويحصل على القائمة الكاملة لدرجات الطالب في كافة المواد الدراسية.

مراكز تصحيح الثانوية الأزهرية 2022-2023

تتم عملية تصحيح أوراق اجابة امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 الدور الأول في 16 مركزا بكافة محافظات الجمهورية وهى ( محافظة القاهرة، محافظة المنوفية، محافظة الغربية، محافظة كفر الشيخ، محافظة الشرقية، محافظة الدقهلية، محافظة البحيرة، محافظة الفيوم، محافظة بني سويف، محافظة المنيا، محافظة أسيوط، محافظة سوهاج، محافظة قنا، محافظة الأقصر، محافظة الجيزة، القليوبية).

وأكدت المعاهد الأزهرية أن عملية تصحيح الثانوية الأزهرية بدأت يوم 15 يوليو 2023 بمشاركة نحو 22428 مصصحا في أكثر من 16 مركزا على مستوى الجمهورية حيث ترسل جميع مراكز التصحيح أوراق الاجابة إلى الكنترول المركزي في القاهرة ليتم مراجعة الدرجات ورصدها تمهيدا لاعتمادها رسميا.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022-2023

تعلن نتيجة الثانوية الأزهرية خلال الأسبوع الجاري عقب الانتهاء رسميًا من كافة أعمال الكنترول واعتماد النتيجة بشكل رسمي حيث يتم نشر النتيجة عبر موقع الأزهر الشريف الإلكترونية حيث يدخل الطالب بياناته كاملة ويحصل على درجاته التي حصل عليها في الامتحانات النهائية.

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