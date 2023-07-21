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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بوابة الأزهر الإلكترونية.. الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

حالة من القلق والتوتر انتابت طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم معرفة خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الازهرية 2023 من خلال بوابة الأزهر الالكترونية، حيث أن انتهى طلاب القسم الأدبي في الثانوية الأزهرية من الامتحانات في يوم الأحد الماضي الموافق 9 يوليو 2023، بينما انتهى طلبة القسم العلمي في الثانوية الأزهرية بيوم الأربعاء الماضي الموافق 12 يوليو 2023.

بوابة الأزهر الالكترونية.. الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وتستعرض "الدستور" في السطور القادمة خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الازهرية 2023، وموعد ظهورها.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

وقال مصدر في قطاع المعاهد الأزهرية، إن كافة أعمال تصحيح امتحانات للشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بدأت السبت الماضي، وانتهت في يوم الأربعاء الماضي  في عدد 16 مركز تصحيح تم تخصيصها.

وأضاف المصدر، أنه يكون من المقرر أن تبدأ أعمال المراجعة والرصد، ثم عقب الانتهاء من ذلك سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023، غير أنه لم يحدد يومًا معينًا للإعلان عن النتيجة.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

وفي وقت سابق، قال الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إن أعمال التصحيح لأوراق إجابات الشهادة الثانوية الأزهرية ستبدأ السبت، بمختلف مراكز التصحيح على مستوى الجمهورية البالغ عددها 16 مركزًا موزعة على مناطق الوجه البحري والقبلي بشكل مجمع لعدد من المناطق بنطاقها الجغرافي وسط إجراءات أمنية واحترازية، واتباع توجيهات قيادات الأزهر الشريف بإعطاء الطلاب درجاتهم كاملة إعمال مبدأ الرأفة، ومراعاة إعطاء كل طالب حقه غير منقوص.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

ويمكن الحصول في نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية أو القيام بالضغط على هذا الرابط من هنا.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 - 1445| الموعد وتفاصيل أعمال التصحيح

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

ويمكن حصول طلبة الثانوية الأزهرية من الحصول على نتائج الثانوية الأزهرية 2023، وذلك من خلال الخطوات والطريقة التالية:

  1. البحث على جوجل عن “بوابة الأزهر الإلكترونية” من هنا.
  2. ثم اختيار قائمة خدمات الأزهر الشريف.
  3. ثم اختر نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 وتسجيل رقم الجلوس وذلك بعد ظهورها.
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