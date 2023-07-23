نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس| رابط الاستعلام وموعد التظلمات

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس 2023، حيث تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أيام قليلة نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال مؤتمر صحفى يعقد فى وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 ويمكنك الحصول عليه من خلال الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم وهو:

http://thanwya.emis.gov.eg/

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على الدستور

أو من خلال الموقع الرسمى لموقع الدستور، حيث يمكنك التسجيل لنتيجة الثانوية العامة والحصول عليها من خلال الرابط التالى https://natega.dostor.org/

ومن خلال بيان صحفي تحدثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نتيجة الثانوية العامة 2023 حيث تحذر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانسياق خلف منشورات تدعو إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة في الامتحانات.

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وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن عملية رصد درجات الطلاب تتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري وتمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة، مؤكدة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن كل طالب سوف يأخذ حقه بمنتهى العدل والشفافية.

وتناشد الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الإنسياق خلف هذه المنشورات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولوياء الأمور بهدف جمع الأموال.

كما تناشد الوزارة كافة وسائل الإعلام المختلفة الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة والمتحدث الرسمي فقط فيما يتعلق بكافة المعلومات الخاصة بمؤشرات وموعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

وسوف تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب التظلم من امتحانات الثانوية العامة 2023 عقب إعلان النتيجة رسميًا ويستمر لمدة أسبوعين.

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