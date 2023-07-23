الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس| رابط الاستعلام وموعد التظلمات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس 2023، حيث تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أيام قليلة نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال مؤتمر صحفى يعقد فى وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 ويمكنك الحصول عليه من خلال الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم وهو:

http://thanwya.emis.gov.eg/

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على الدستور

أو من خلال الموقع الرسمى لموقع الدستور، حيث يمكنك التسجيل لنتيجة الثانوية العامة والحصول عليها من خلال الرابط التالى https://natega.dostor.org/

ومن خلال بيان صحفي تحدثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نتيجة الثانوية العامة 2023 حيث تحذر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانسياق خلف منشورات تدعو إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة في الامتحانات.

اقرأ أيضا 

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن عملية رصد درجات الطلاب تتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري وتمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة، مؤكدة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن كل طالب سوف يأخذ حقه بمنتهى العدل والشفافية.

وتناشد الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الإنسياق خلف هذه المنشورات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولوياء الأمور بهدف جمع الأموال.

كما تناشد الوزارة كافة وسائل الإعلام المختلفة الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة والمتحدث الرسمي فقط فيما يتعلق بكافة المعلومات الخاصة بمؤشرات وموعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

وسوف تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب التظلم من امتحانات الثانوية العامة 2023 عقب إعلان النتيجة رسميًا ويستمر لمدة أسبوعين.

اقرأ أيضا 

تعرف على أسعار مواد البناء 2023
 

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023

أخبار فاتتك| موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة ومى كساب تعلن وفاة والدها

https natega dostor org التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الإدارية الجديدة الاستعلام الاستعلام عن نتيجة الثانوية

مواد متعلقة

الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2024 وموعد بدء الدراسة

مفاجأة بشأن نسبة النجاح.. آخر تطورات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

8 خطوات لعلاج لسعات قنديل البحر.. تعرف عليها

حتى لا تتعرض للحوادث.. نصائح للقيادة في ظل ارتفاع درجات الحرارة

لطلاب الثانوية العامة 2023.. لماذا يجب عليك الاتجاه إلى كليات الذكاء الاصطناعى؟

فاقد للشهية.. أسبابها ونصائح لكيفية التعامل معها

حتى لا تصاب بالخمول والكسل.. 4 عادات تعزز من نشاطك في الصيف

خبير تربوي لـ"الدستور" يكشف أهمية كليات الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة

مصرع شاب عشرينى غرقًا فى أحد شواطئ مرسى مطروح

معاينة النيابة فى انهيار سور مجمع "الإدارية" بالقاهرة الجديدة

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يتخطى 106 ملايين جنيه

الرئيس السيسى: ثورة يوليو قطعت شوطًا مهمًا لتمكين قطاعات كبيرة

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش

مستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية